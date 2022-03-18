Плановая профилактика на радио и телевидении пройдет 18 апреля в Нижегородской области Общество

Фото: РТРС

Плановая профилактика на радио и телевидении пройдет 18 апреля в Нижегородской области. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Согласно информации, 18 апреля с 02:00 до 11:00 на радиотелевизионной станции "Нижний Новгород" пройдут плановые профилактические работы.

В это время ожидаются перерывы трансляции 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.

Также профилактические работы пройдут и на других региональных радиотелевизионных станциях: РТС "Арзамас", "Выкса", "Саров". В связи с этим утром и днём возможны кратковременные отключения цифрового и аналогового эфирного телевизионного вещания, а также радиоэфира.

В период 02:00 до 11:00 во всех пунктах вещания цифрового эфирного телевидения первый мультиплекс будет транслироваться только в федеральной версии без нижегородских врезок.

В региональном филиале РТРС отметили, что регулярное регламентное обслуживание, которое проводится во время профилактики, позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию.

Специалисты рассказали, что если после возобновления трансляции приём сигнала у телезрителей не восстановился автоматически, рекомендуется провести перезагрузку ТВ-приставки и повторный поиск каналов: это позволит "сбросить" накопленные ошибки программного обеспечения и восстановить приём.

Подробный график проведения профилактических работ размещён на сайте РТРС.