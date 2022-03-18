Книга "Операция "Дети" презентована в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Книга "Операция "Дети" презентована в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, книга повествует о подвиге Матрены Вольской, которая в годы Великой Отечественной войны вывела из оккупированной Смоленской области более 3 тысяч детей. После войны она работала учителем в Городецком районе Нижегородской области.

Книгу переиздали в рамках патриотического проекта "Страницы памяти". В 2021 году команда общественной организации "Ассоциация детского движения Нижегородской области" совместно с Нижегородским областным Советом женщин получила грант в размере 85 тысяч рублей, который был направлен на переиздание книги в новом переплёте, а также ее перевод в электронный формат.

Как рассказала автор книги Наталья Дроздова, поводом для гордости является не только переиздание нашей книги, но и создание 10 тематических роликов о подвиге Матрёны Исаевны Вольской, а также интерес к изучению истории у школьников.