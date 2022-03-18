Глеб Никитин: "Очень важен вклад органов МСУ в реализацию национальных проектов" Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днём местного самоуправления.

"В этот день мы чествуем тех, от кого зависит развитие городов и сел, районов и округов Нижегородской области и России в целом. Повседневная жизнь населённых пунктов складывается из множества различных деталей - состояния улиц, работы коммунальных систем, освещения и благоустройства. Все это напрямую влияет на качество жизни людей, общую атмосферу, экономическое развитие", - отмечается в его поздравлении.

"За всем этим - ваш труд. Именно сотрудники органов МСУ наиболее тесно общаются с жителями и лучше знают их потребности. От вашей работы зависит развитие и такой важнейшей сферы, как малый и средний бизнес. Комфортный инвестиционный климат позволяет создавать новые рабочие места, привлекать дополнительные средства в бюджет", - сказал Глеб Никитин.

"Очень важен вклад органов местного самоуправления и в реализацию национальных проектов. Прежде всего, это строительство новых школ и детских садов, создание комфортной городской среды. В эти дни проходит голосование по выбору приоритетных объектов благоустройства в 2023 году. Многие из вас очень ответственно включились в эту работу. Проекты муниципалитетов нашего региона каждый год побеждают и на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках национального проекта "Жильё и городская среда". Сегодня, несмотря на сложности в экономике, нам крайне важно продолжать развитие наших городов, деревень, сел и посёлков. Обязательно будем вкладывать в это средства, ориентируясь на мнение жителей", - говорится в поздравлении главы региона.