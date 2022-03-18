Артём Кавинов проверил работы по благоустройству общественных пространств в Городце Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат фракции "Единой России" Государственной Думы РФ Артём Кавинов в рамках рабочего визита в Городецкий район проверил ход работ по благоустройству скверов в музейном квартале города - площадь у Кольцова колодца и скверы Ленина, Пионерии и Неизвестного солдата. Об этом сообщает НРО партии.

Напомним, проект стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Концепция развития скверов разработана Институтом развития городской среды Нижегородской области в 2019 году в ходе обсуждений с жителями Городца, экспертами, художниками, администрацией города и представителями бизнеса.

Работы по благоустройству начались в прошлом году. Территорию привели в порядок, появились новые места отдыха, игровые и спортивные площадки.

"Всё в едином стиле, в единой концепции. Необычно, непривычно, как в столице, но привыкнем, говорят местные жители. А когда высадят яблони, сирень, березы, ели, скверы ещё больше преобразятся, - отметил Артём Кавинов. - Часть работ ещё не завершена, остаются вопросы к подрядчикам, которые, к сожалению, затянули работы. Главное потом - соблюдать чистоту. Не бросать мусор куда попало, следить за порядком. Но тут все зависит от самих жителей, надеюсь, не подведут".

По словам главы МСУ района Александра Мудрова, работы находятся на завершающей стадии: их планируется закончить к 9 мая.

"В настоящий момент готовится процедура расторжения контракта с подрядчиком в связи с некачественным выполнением части работ. Оперативно примем решение по заключению нового контракта с новым подрядчиком уже на оставшийся объём работ", - пояснил он.

На "Автокомплекте" депутат Госдумы обсудил с руководством предприятия варианты решения вопроса, связанного с предоставлением льгот при закупке оборудования.

"На новом современном оборудовании здесь выпускают фильтрующие элементы воздушной очистки, бензомаслотрубки для двигателей. Часть сотрудников, которые работают на предприятии, люди с ограниченными возможностями по зрению. Хороший пример социально ответственного бизнеса!" – отметил Артём Кавинов.

По словам директора предприятия Сергея Кирпичникова, в настоящее время компания расширяется, нужны не только новые станки, но и руки. "Мы готовы предоставить работу, в том числе и беженцам с Донбасса", - заявил он.

Также Артём Кавинов посетил один из расположенных в Городецком районе пунктов временного размещения эвакуированных жителей Донбасса. В настоящее время в районе проживает около 130 вынужденных переселенцев.

"Есть желающие остаться жить и работать в Нижегородской области. Возникают вопросы по оформлению документов, дипломов, трудовых книжек. Тут оперативно подключается и местная администрация, и представители миграционной службы, соцзащиты, центра занятости. Работают на все 100%. Отличный пример межведомственной работы. Также со стороны нашего депутатского корпуса и волонтерского центра партии оказываем помощь в решении различных вопросов, обеспечиваем людей необходимым", - отметил по итогам встречи Артём Кавинов.

Напомним, "Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался в ЛНР и ДНР.

В Нижегородскую область прибыли почти две тысячи человек. В пунктах временного размещения в регионе работают волонтёры и депутаты. Они помогают с логистикой, бытовыми вопросами, передают гуманитарную помощь, оказывают информационную и правовую поддержку жителям.

С самого начала спецоперации региональное отделение "Единой России" объявило сбор средств на специальный счёт. Также в регионе продолжает работать пункт сбора гуманитарной помощи, все неравнодушные жители могут оказать посильную помощь.

Пункт сбора открыт на базе региональной общественной приемной "Единой России" по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 38. Узнать, в каких товарах сейчас есть потребность, можно по номерам телефонов: 434-42-26 и 434-42-50.