Почти 25 тысяч бюджетных мест по направлениям в сфере электроники предусмотрено в российских вузах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 25 тысяч бюджетных мест по направлениям в сфере электроники предусмотрено в российских вузах. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В текущих санкционных условиях для России принципиально важно развивать отечественную электронику, которая в будущем будет использоваться на производстве, в военной и космической сфере, в медицине, образовании, в быту.

Для этого у страны имеется огромный производственный потенциал, но для его реализации необходимы профессиональные кадры.

"Вузы осуществляют подготовку кадров с учётом запросов экономики. Сегодня стране нужны специалисты, которые смогут работать с промышленным оборудованием, создавать бытовую технику и гаджеты, обслуживать электрические машины и станки", - отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Именно с этой целью по поручению президента правительство РФ ежегодно увеличивает количество бюджетных мест в вузах. Так, на учебный 2022/2023 год предусмотрено почти 24,5 тысяч бюджетных мест по специальностям и направлениям подготовки "Электроника, радиотехника и системы связи", "Технологии материалов", "Нанотехнологии и наноматериалы" и многим другим.

Набор ведется на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

Так, в ННГУ им. Лобачевского в новом учебном году предусмотрено по 25 бюджетных мест по направлениям бакалавриата "Электроника и наноэлектроника" и "Нанотехнологии и микросистемная техника". Также 40 бюджетных мест выделено под направление "Специальные радиотехнические системы".

В бакалавриате НГТУ им. Р.Е. Алексеева предусмотрено 45 бюджетных мест на направлении "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", 50 мест на направлении "Конструирование и технология электронных средств", 39 мест на направлении "Электроника и наноэлектроника", 25 мест на подготовку студентов в сфере теплоэнергетики и теплотехники, а также 168 бюджетных мест по направлению "Электроэнергетика и электротехника"

Россия продолжает поддерживать сферу технологий, электроники и IT, так как стране нужны профессионалы. Но для этого необходимо создать условиях для их обучения и работы, на что и направлены все действия правительства.