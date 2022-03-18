Как получить криптолицензию в Литве?

Обмен криптовалют - перспективная идея для бизнеса. Криптоактивы сейчас есть у многих пользователей, и спрос на обмен её на классические (фиатные) средства будет существовать ещё очень долго, если не сказать - всегда. Но, чтобы заниматься такими операциями, требуется лицензия. Как получить её, если ваша компания расположена в Литве? Какая крипто лицензия в Литве может быть для предпринимателя?

Для чего необходима лицензия

Это официальный документ, дающий вам разрешение на ведение бизнеса по обмену криптоактивов. Он повышает и доверие пользователей, предпочитающих пользоваться только официальными сервисами, успевшими зарекомендовать себя как надёжные.

Литва - одна из наиболее перспективных стран для ведения такого предприятия и для развития финансовых технологий. В Вильнюсе они очень развиты, действует много фирм, занимающихся так или иначе альтернативными валютами. Новым же таким компаниям упростили процедуру регистрации.

Как получить лицензию на криптообмен в Литве

Есть два вида таких документов. Первый - это лицензия оператора обмена. Её можно получить, если вы занимаетесь обменом криптоактивов на фиатные средства (доллары, евро, другую валюту). После того, как вы получите официальный статус, у вас появится право оказывать услуги по такому обмену.

Заработок при этом будет идти за счёт комиссии. Какой процент поставить - решать вам. Обычно криптообменники устанавливают совсем небольшой процент, вроде 0,01%. Рассчитайте перед этим свои расходы на открытие компании и предполагаемый доход.

Второй вид подобного документа - это лицензия оператора кошелька-депозитария криптовалюты. Она даёт право создавать для своих клиентов ключи шифрования, которые помогают им хранить в безопасности свои средства, исчисляющиеся в биткоинах, эфирах и другой подобной альтернативной валюте.

Вы можете получить обе лицензии, если намереваетесь осуществлять оба вида деятельности. Кстати, получить крипто лицензию в Литве могут и бизнесмены, не являющиеся резидентами этой страны.

Как проходит этот процесс:

первый этап - учреждение компании с ограниченной ответственностью, где будет хотя бы один местный сотрудник, а уставной капитал составит 2500 и более евро

работа над соблюдением основных требований: идентификация клиентов, наличие сайта, взаимодействие с налоговой полицией

внедрение механизмов по верификации клиентов

подача заявления на получение разрешения

Есть ряд сложных требований к политике "знай своего клиента" (KYC). Она направлена на то, чтобы убедиться в легальных источниках происхождения средств и вообще получить полную информацию обо всём, что касается доходов и обмена (но не обязательно о самом клиенте, хотя могут предъявить и такие требования).

Проверка и идентификация нужны в таких случаях, как начало сотрудничества клиента и компании (проще говоря, регистрация нового клиента на сайте) или операции по обмену средств. Во втором случае можно проводить проверку вообще каждый раз или при превышении некоего лимита (например, если обменивается более 1000 долларов).



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Почему криптобизнесмену имеет смысл выбрать Литву

Для тех, кто занимается криптовалютами, получение крипто лицензии в Литве станет более удобным вариантом, чем ведение деятельности в других европейских странах. Государства ЕС постепенно легализуют всё, что связано с альтернативными валютами, однако в Литве условия максимально подходящие для ведения такого бизнеса.

Для занимающихся финансовой деятельностью у Литвы очень лояльное законодательство. Кроме этого, нет ограничений для нерезидентов - так что можно открыть фирму по обмену или хранению криптовалюты, не получая для этого литовское гражданство.

Трудоустройство местных специалистов - вещь желательная, но не обязательная. Можно заниматься бизнесом и в одиночку - но все сведения о себе нужно предоставить. Вы должны документально подтвердить всю информацию о директорах, акционерах, подтвердить, что ни у кого из них нет судимости, а также составить устав и меморандум своей компании.

В целом получение крипто лицензии в Литве - сравнительно простой процесс по сравнению с получением такого разрешения в других странах Евросоюза. Деятельность же вашего предприятия будет приносить не меньшую выгоду, чем в других государствах.



Источник: https://tkdeal.com

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