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Общество

Сотрудники ГИБДД проводят операцию "Ночь" на дорогах Нижнего Новгорода

19 апреля 2022 09:35  [37] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудники ГИБДД проводят операцию "Ночь" на дорогах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в отделе по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городу.

Согласно информации, цель операции заключается в недопущении фактов управления автомототранспортом водителями с признаками опьянения, а также в исключении случаев дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей.

Только с начала текущего года по вине нетрезвых водителей произошло 18 дорожных аварий, в которых 22 человека получили ранения различной
степени тяжести.

Госавтоинспекция Нижнего Новгорода напоминает, что в соответствии с действующим законодательством за управления транспортом водителем в
состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояния опьянения, водитель будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права
управления транспортом сроком до 3 лет

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Теги:
ГИБДД ДТП
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