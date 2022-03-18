ГИБДД усилит контроль за выездом на встречную полосу в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Профилактическая операция "Встречная полоса" пройдет в Нижегородской области. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, с 18 по 24 апреля на территории Борского, Воротынского, Дивеевского, Пильнинского, Краснооктябрьского, Павловского, Кстовского, Чкаловского, Арзамасского и Лысковского районов ГИБДД проведет операцию в целях профилактики ДТП, случающихся из-за выезда на полосу встречного движения.

Отмечается, что такие ДТП влекут за собой наиболее тяжелые последствия.

В ГИБДД напомнили, что нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения, предусматривается наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев, а при повторном нарушении - лишение права управления транспортным средством сроком на 1 год.