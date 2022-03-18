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Общество

Центр цифровой трансформации городского хозяйства создан в Нижнем Новгороде

18 апреля 2022 17:14  [111] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в Корпоративном университете Правительства Нижегородской области 18 апреля открылась Всероссийская стратегическая сессия по городскому хозяйству "Устойчивость и развитие предприятий в условиях санкций".

Основные задачи мероприятия - проработка актуальных вопросов устойчивости и развития городского хозяйства и обмен опытом между профильными предприятиями по ключевым направлениям: снижение издержек за счёт применения цифровых технологий, импортозамещение и информационная безопасность.

В рамках стратсессии было подписано соглашение о сотрудничестве между региональными Минобразования, Минэнергетики, Мининформтехнологий и администрацией Нижнего Новгорода. К соглашению также присоединились ННГАСУ и крупнейшие ресурсоснабжающие компании города - АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, данное соглашение инициировано с целью стратегического взаимодействия в вопросах развития образовательной, научно–исследовательской деятельности и экспериментальных работ по разработке и внедрению цифровых технологий для предприятий городского хозяйства.

В частности, для реализации поставленных целей на базе нижегородского строительного университета создан Центр цифровой трансформации городского хозяйства.

По словам главы города Юрия Шалабаева, в текущих условиях городская администрация как никогда нуждается в крепких кадрах, которые будут готовить нижегородские вузы непосредственно под задачи городского хозяйства.

"Подписанное соглашение позволяет не только выстроить эффективную систему работы между вузами, предприятиями и органами власти, но и анализировать лучшие проекты и практики, а затем применять их в Нижнем Новгороде", - отметил мэр.

Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова подчеркнула, что в настоящее время запрос на решение задач цифровизации процессов у предприятий очень большой, а единый центр позволит продолжить эту работу более активно.

"В существующей ситуации он стал ещё более актуален. Задачи очень масштабные, и я уверена, что мы сможем их решить, имея такую большую мощную команду", - сказала глава Минобра.

И.о. ректора ННГАСУ Дмитрий Щеголев добавил, что вуз давно и продуктивно работает с АО "Нижегородский водоканал", и АО "Теплоэнерго": существуют стипендиальные программы, представители предприятий читают лекции, а студенты проходят в компаниях стажировку. И новый Центр может стать методической базой, хабом для разработки новых решений, который будет аккумулировать новые цифровые ресурсы и сервисы, образовательные программы для всей отрасли городского хозяйства.

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Теги:
Городское хозяйство Соглашение Технологии
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