"Экологические игры" запустили для участников субботников в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде состоялась презентация нового сервиса "Цифровизация городского субботника" в рамках проекта "Карта жителя Нижегородской области". Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что разработанный сервис будет особенно актуален в период стартовавших городских субботников.

Согласно информации, во время субботников жители смогут не только убрать накопившийся за зиму мусор, но и принять участие в экологических играх. За участие нижегородцы смогут зарабатывать баллы и получать призы от партнёров проекта.

Как рассказали разработчики, новый модуль "Экологические игры" должен через интерактивную составляющую привлечь внимание общественности к проблеме защиты окружающей среды и раздельному сбору отходов. Кроме то, уверены авторы, проект способствует повышению чистоты городских пространств и цифровизирует процессы уборки территорий.

Чтобы стать игроком, нужно скачать мобильное приложение "Карта жителя Нижегородской области" и зарегистрироваться на одноимённом портале. Играть можно как в личном зачёте, так и командном. Игроками становятся только совершеннолетние участники, но дети могут участвовать в игре вместе со взрослыми.

Так, за сбор мусора командам начисляются игровые очки-баллы. Баллы также можно заработать за сбор жестяных банок и пластиковых бутылок, металла, бумаги и батареек. Все баллы регистрируются приложением и начисляются на счёт команды.

В процессе состязаний будет формироваться рейтинг среди команд, а также индивидуальный рейтинг каждого участника игры.

Посмотреть и обсудить презентацию проекта можно по ссылке.