"Экологические игры" запустили для участников субботников в Нижегородской области

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В Нижнем Новгороде состоялась презентация нового сервиса "Цифровизация городского субботника" в рамках проекта "Карта жителя Нижегородской области". Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Отмечается, что разработанный сервис будет особенно актуален в период стартовавших городских субботников.
Согласно информации, во время субботников жители смогут не только убрать накопившийся за зиму мусор, но и принять участие в экологических играх. За участие нижегородцы смогут зарабатывать баллы и получать призы от партнёров проекта.
Как рассказали разработчики, новый модуль "Экологические игры" должен через интерактивную составляющую привлечь внимание общественности к проблеме защиты окружающей среды и раздельному сбору отходов. Кроме то, уверены авторы, проект способствует повышению чистоты городских пространств и цифровизирует процессы уборки территорий.
Чтобы стать игроком, нужно скачать мобильное приложение "Карта жителя Нижегородской области" и зарегистрироваться на одноимённом портале. Играть можно как в личном зачёте, так и командном. Игроками становятся только совершеннолетние участники, но дети могут участвовать в игре вместе со взрослыми.
Так, за сбор мусора командам начисляются игровые очки-баллы. Баллы также можно заработать за сбор жестяных банок и пластиковых бутылок, металла, бумаги и батареек. Все баллы регистрируются приложением и начисляются на счёт команды.
В процессе состязаний будет формироваться рейтинг среди команд, а также индивидуальный рейтинг каждого участника игры.
Посмотреть и обсудить презентацию проекта можно по ссылке.
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