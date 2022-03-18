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Общество

Глеб Никитин: "Сегодня служба занятости региона выполняет важные задачи"

19 апреля 2022 09:58  [95] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников службы занятости с профессиональным праздником. 19 апреля ежегодно отмечается День государственной службы занятости населения Российской Федерации.

Как отметил глава региона, сегодня служба занятости выполняет такие задачи, как проведение мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда и сохранение занятости населения, реализация национального проекта "Демография", поддержка отдельных уязвимых категорий граждан.

"Служба занятости играет важную роль в жизни общества. Это праздник тех, кто регулирует отношения между работодателями и работниками, знает о самых востребованных специалистах и вакансиях, помогает работодателям подобрать нужные кадры, а ищущим работу – найти своё место в жизни", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что за годы своего становления служба занятости показала, что способна эффективно противостоять безработице и напряженности на рынке труда, успешно взаимодействовать с социальными партнерами.

"В Нижегородской области создана эффективно работающая команда профессионалов, которая, используя передовые технологии, знания и навыки, готова оказывать квалифицированную и качественную помощь гражданам, совершенствовать и укреплять надежные отношения с партнерами на рынке труда", - сказал Глеб Никитин в заключение.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники
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