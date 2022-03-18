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Почему ОАЭ в сегодняшнее время лучшая страна для открытия бизнеса?

19 апреля 2022 11:04  [27]

Чуть больше пятидесяти лет назад территория нынешних Арабских Эмиратов представляла собой голую пустыню, находившуюся под протекторатом Великобритании. Открытие нефти в середине ХХ века, а затем и национализация этого энергоносителя круто изменило ход истории. Государству удалось совершить головокружительный экономический скачок и превратиться в крупнейший мировой центр нефтедобычи, от решений которого зависит весь мир. Местное правительство сумело построить гибкую, ультрасовременную экономическую систему, аналогов которой с точки зрения ведения бизнеса в мире просто не существует. Доходы и уровень жизни местного населения – это предмет особой гордости. Неудивительно, что тысячи бизнесменов со всего света стремятся открыть бизнес именно в этой стране. А условия для этого самые благоприятные.

Интересные факты об ОАЭ

Если вы никогда не были в Эмиратах, то понять чем живёт это государство можно всего из нескольких фактов. Пустыня по-прежнему занимает львиную долю всей территории страны: лишь 5% земель (вдоль побережий) пригодны для жизни и только 1,2% – для сельского хозяйства. Летом температура воздуха поднимается до +45…+50 °С, а в самые холодные месяцы (декабре, январе) опускается до +25 °С.

Однако подобные географические и климатические условия не помешали стране обзавестись крытым горнолыжным комплексом Ski Dubai площадью 22 500 квадратных метра. Он включает 5 склонов, с подъёмниками, сноупарк (в котором гуляют пингвины), санную трассу, каток и пещеры. С 2011 года ОАЭ вошли в Международную федерацию хоккея на льду.

В крытых парниках выращивают клубнику, яблоки, манго, картофель, помидоры, огурцы. В год снимают по 2-3 урожая. Для орошения используют опреснённую морскую воду. Эмираты являются крупным поставщиком сельхозпродукции на мировом рынке.

В Дубае расположилось самое высокое в мире здание в форме сталагмита – башня Бурдж-Халифа высотой 829 метров. Другое уникальное сооружение – остров Пальм. Это отельный комплекс, созданный на шельфе в форме финиковой пальмы, защищённый концентрической полосой волнореза.

Население страны составляет примерно 10 млн человек, из которых на долю местного населения приходится лишь 20%, остальные – приезжие. Средний доход местного жителя составляет около 10000 долларов. Здесь проживает порядка 60 тысяч долларовых миллионеров.

Любимые домашние животные – верблюды и соколы: их дрессируют для различных видов работ и развлечений. А ещё здесь нет автоинспекторов, а полицейские наряды патрулируют улицы на Lamborghini и Ferrari.

Почему выгодно открывать бизнес в ОАЭ?

А теперь о выгодах для иностранного бизнеса:

  1. ОАЭ – это налоговый рай: страна, в которой официально можно не платить налоги на прибыль, на зарплату, на дивиденды, НДС.
  2. Здесь внедрён максимальный уровень конфиденциальности: страна не обменивается налоговой информацией с другими государствами, а список акционеров также по закону должен держаться в секрете.
  3. Открыть счёт в банке предельно просто, а в управлении средствами нет никаких ограничений.
  4. Стабильный курс валюты: не меняется на протяжении двух десятилетий.
  5. Наличие специализированных free zone, в которых созданы все условия для ведения конкретного вида бизнеса.

Почему стоит обратиться к нам?

Регистрация бизнеса в ОАЭ имеет свои особенности, улаживание которых может отнять много времени и сил. Relocate UAE поможет оформить компанию «под ключ» от аудита до регистрации за 10 дней. Мы:

  • являемся аккредитованным партнёром большинства free zone в ОАЭ;
  • специализируемся на дистанционном открытии компаний любого направления деятельности;
  • гарантируем прозрачность платежей и минимальную вовлечённость клиента в процесс.
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