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Общество

Навигация 2022 года на Верхней Волге откроется 22 апреля

19 апреля 2022 12:22  [53] Общество

Фото: Волжское пароходство

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

"Волжское пароходство" совместно с ФБУ "Администрация Волжского бассейна" 22 апреля откроют грузовую навигацию на Верхней Волге. Об этом сообщили в судоходной компании.

Торжественный пуск первых судов состоится на шлюзе № 13 Городецкого гидроузла.

Согласно информации, почётное право пройти шлюз первыми будет предоставлено сухогрузному теплоходу "Волго-Дон 155" и буксиру-толкачу "ОТ-2443".

Ранее сообщалось, что судоходный канал создадут от Городца до Нижнего Новгорода. В настоящее время реализуется инвестпроект "Реконструкция судоходных шлюзов 15-16 Городецкого гидроузла, включая строительство дополнительной камеры шлюза и создание судоходного канала от г. Городец до г. Нижний Новгород". В соответствии с госконтрактом все работы планируется произвести в период 2022–2024 гг.

СПРАВКА:

АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" — одна из крупнейших судоходных компаний в России, образованная в 1843 году.

В управлении пароходства находится порядка 250 грузовых судов, которые эксплуатируются на внутренних водных путях России, в сообщении "река-море" и международных морских направлениях.

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Теги:
Городецкий район Навигация Судоходство
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