Навигация 2022 года на Верхней Волге откроется 22 апреля

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"Волжское пароходство" совместно с ФБУ "Администрация Волжского бассейна" 22 апреля откроют грузовую навигацию на Верхней Волге. Об этом сообщили в судоходной компании.
Торжественный пуск первых судов состоится на шлюзе № 13 Городецкого гидроузла.
Согласно информации, почётное право пройти шлюз первыми будет предоставлено сухогрузному теплоходу "Волго-Дон 155" и буксиру-толкачу "ОТ-2443".
Ранее сообщалось, что судоходный канал создадут от Городца до Нижнего Новгорода. В настоящее время реализуется инвестпроект "Реконструкция судоходных шлюзов 15-16 Городецкого гидроузла, включая строительство дополнительной камеры шлюза и создание судоходного канала от г. Городец до г. Нижний Новгород". В соответствии с госконтрактом все работы планируется произвести в период 2022–2024 гг.
СПРАВКА:
АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" — одна из крупнейших судоходных компаний в России, образованная в 1843 году.
В управлении пароходства находится порядка 250 грузовых судов, которые эксплуатируются на внутренних водных путях России, в сообщении "река-море" и международных морских направлениях.
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