Участники программы "Лидеры изменений" представили в Нижнем Новгороде свои проекты Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Участники программы "Лидеры изменений" представили в Нижнем Новгороде свои проекты. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, в Нижнем Новгороде завершился второй образовательный модуль программы личностного развития "Лидеры изменений" для лидеров общественного мнения ПФО. Участники программы защитили восемь молодежных проектов на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области.

Цель проекта "Лидеры изменений" – создать в регионах ПФО сообщество лидеров общественного мнения для молодежи. Первый этап обучения прошел в Самарской области в марте этого года. Нижегородский этап собрал 28 человек со всех регионов Приволжья. Среди них - участники молодежного форума ПФО "IВолга", активисты общественных организаций и госучреждений, которые занимаются работой с молодежью.

Четыре дня на площадке КУПНО проходили мастер-классы, лекции, проектные сессии и консультации федеральных и региональных спикеров. Участники программы обучались ораторскому мастерству, навыкам управления репутацией, коммуникациям в социальных сетях, учились экспертизе информационного потока и лидерским компетенциям.

Итогом обучения стали восемь межрегиональных проектов, предварительные защиты которых прошли перед экспертной комиссией, в которую вошли заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Олег Машковцев, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, директор департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области Сергей Бочаров, ректор КУПНО Елена Александрова.

"Надеемся, что эта образовательная программа поможет ребятам успешно реализоваться в жизни. Мы видим их в перспективе самостоятельными акторами среди молодежи и в обществе в целом, способными к гражданскому действию. В перспективе это главный резерв для этой сферы, которая, как мы надеемся, будет расширяться в дальнейшем, станет еще более важной для государства и общества. И межрегиональные проекты - первый шаг", - отметил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

Среди представленных проектов – создание креативного кластера, который мог бы вовлечь в позитивную повестку неформальную молодежь и помочь представителям субкультур найти применение своей энергии, а также показать для них социальные лифты. Также был представлен проект развития команды специалистов в субъектах ПФО. Предполагается, что они будут работать над развитием бренда своего региона в молодежной среде.

Ещё одна тема – развитие межрегионального экологического туризма в Приволжье за счет проведения для желающих походов с субботниками и просветительскими мероприятиями.

Другие проекты были посвящены поддержке молодежи с высоким уровнем тревожности и низким уровнем социальной адаптации, созданию интерактивной площадки для обмена опытом между молодыми педагогами ПФО, продвижению здорового образа жизни среди школьников, созданию портала "Молодежь ПФО", который бы объединил активных молодых людей со всего Приволжья.

"Наша цель – помочь участникам программы заявить о себе, дать максимум знаний для личного развития и воплощения социальных идей. Важно, что молодые лидеры сразу могут применить полученные навыки в рамках своих проектов. Компетенции экспертов Корпоративного университета Правительства Нижегородской области актуальны для решения комплексных государственных задач", - отметил Сергей Бочаров.

После предварительной защиты в Нижнем Новгороде у участников будет время, чтобы принять во внимание замечания экспертов. Финальные варианты проектов они представят на третьем этапе "Лидеров изменений", который состоится в мае в Республике Татарстан.