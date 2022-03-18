Складская техника и оборудование – эффективная и безопасная работа склада

Склады играют важную роль в управлении логистическими процессами. Специальная техника и оборудование оказывают большое влияние на эффективное функционирование склада. Важной частью логистики являются внутренние перевозки на складах, которые при правильной оптимизации способствуют повышению производительности.

На официальном сайте компании STABELER представлено функциональное складское оборудование и техника для склада, предназначенные для решения различных задач на производстве или на складе.

Широкое предложение компании STABELER включает:

штабелеры – самоходные, ручные, с электроподъемом;

гидравлические тележки с ножничным подъемом и с весами;

подъемные столы;

электрические рохли.

Работа на складе обычно связана с многократным подъемом грузов и их транспортировкой. Благодаря использованию гидравлических и электрических подъемных столов повышается эффективность и производительность работы склада.

Подъемные столы используются для вертикального подъема грузов с фиксированным основанием. По своей конструкции их можно разделить на мобильные подъемные тележки или статические подъемные платформы. Благодаря подъемным столам можно легко и безопасно поднимать товары на необходимую рабочую высоту.

Складские штабелеры

Склады представляют собой большие и высокие помещения. Каждый работник склада знает, насколько необходима механизация складского процесса. Благодаря ручным гидравлическим и самоходным электрическим штабелерам, все действия выполняются быстро и качественно, а работа на складе эффективна.

Надежные электрические штабелеры для склада, доступные в широком ассортименте компании STABELER, гарантируют надежность, высокое качество и многолетнее использование. В оборудовании штабелеров используются новейшие технологии привода и управления для обеспечения более высокой производительности при снижении энергопотребления. Электрический штабелер – это устройство, которое полностью автоматизирует складские операции.

Гидравлический ручной штабелер представляет собой ручной подъемник, который обеспечивает эффективное перемещение грузов как в зоне погрузки транспортных средств, так и в производственной зоне, на складе. Гидравлический штабелер отличается простотой обслуживания и низкими эксплуатационными расходами. Это идеальное решение для транспортировки и штабелирования материалов непосредственно с поддонов.

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