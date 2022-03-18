Креатин: что это и как влияет на процесс тренировок

Креатин – это одно из важнейших веществ, которое помогает тканям организма регулировать энергообмен. В этой статье поговорим о том, что такое креатин, как он влияет на тренировки и как его принимать.

Что это такое?

Креатин - это специальное вещество, которое синтезируется в организме человека и состоит из трёх аминокислот. Он нужен, чтобы снабжать мышцы и другие ткани энергией. Самую главную роль в сокращении мышц играет АТФ (аденозинтрифосфат). Когда она расщепляется, молекула выделяет энергию, которая и расходуется клетками мышц. Для продолжительной работы нужно много АТФ. Её количество можно увеличить за счёт кретинфосфата, который вырабатывается из креатина. Когда человек съедает это вещество, креатин попадает в желудочно-кишечный тракт, а оттуда в кровь. Креатин распределяется по всему организму, в том числе попадает в мышечную ткань, где образовывается креатинфосфат. Креатин можно купить по ссылке https://www.detmir.ru/catalog/index/name/creatin/.

Чем полезен?

Четыре процесса, на которые влияет это вещество:

Ускоряет процесс восстановления после тренировки. Благодаря креатину организм лучше выводит молочную кислоту, поэтому человек восстанавливается быстрее. Сохраняет объёмный внешний вид мышц. После тренировки мышцы немного увеличиваются в объёме. Креатин сохраняет этот эффект длительное время, так как задерживает и связывает жидкость. Выводит холестерин. Молекула креатина может транспортировать холестерин по организму человека. Благодаря этому выводится «плохой» холестерин и остаётся «хороший». Улучает белые мышечные волокна.

Также регулярное употребление креатина хорошо скажется на повышении уровня тестостерона. Уже через три месяца в организме мужчины этого гормона станет на 25% больше. Некоторые люди верят в то, что креатин "заливает" суставы суставной жидкость. Однако, это не так. Нет доказанных плохих влияний креатина на организм человека. Если соблюдать элементарные правила и не превышать дозу, то креатин не окажет никакого негативного воздействия на человека.

Тренировки и прием добавки

Важно понимать, что креатин не может напрямую влиять на рост мышц. Это не гормон, поэтому для увеличения мышечной массы и выносливости, человеку всё равно придётся ходить в спортивный зал, соблюдать режим питания, а также желательно принимать другие добавки, например, протеин. Также нужно соблюдать простые правила. Например, первые один-два месяца тренировок креатин принимать нельзя. Мышцы должны самостоятельно привыкнуть к нагрузке и адаптироваться. Ещё нельзя принимать креатин, если человек хочет «посушиться» или похудеть. Вещество задерживает воду, поэтому будет препятствовать процессу. Тоже само касается аэробных нагрузок.

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