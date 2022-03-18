Веломарафон "Наследники Победы" стартует в Городце 26 апреля Спорт

Фото: пресс-служба епархии

Веломарафон "Наследники Победы" стартует в Городце 26 апреля. Об этом сообщили в Городецкой Епархии.

Согласно информации, молодежный эстафетный веломарафон "Наследники Победы", посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне, пройдет с 26 апреля по 9 мая.

Традиционная часть веломарафона протяженностью в 1000 км будет состоять из 13 этапов и охватит 13 северных районов и городских округов Нижегородской области: Городецкий, Сокольский, Ковернинский, Варнавинский, Ветлужский, Шахунский, Тонкинский, Шарангский, Уренский, Краснобаковский, Воскресенский, Семеновский и Тоншаевский.

Участники молодёжного веломарафона совершат остановки для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, возложения венков к мемориалам павших воинов в преддверии 9 мая.

При этом в 2022 году для команд-участников в программу добавлен образовательный конкурс "Наследники Побед", целью которого является погружение молодежи в историю Великой Отечественной войны через выполнение квест-заданий до старта и во время прохождения эстафеты.