Современные слуховые аппараты – высокое качество звука, низкий уровень шума

Хороший слух – это уверенность в возможности общаться с миром, вести активный образ жизни и справляться с повседневными ситуациями.

Купить слуховой аппарат в Москве можно, обратившись на сайт центра слухопротезирования «Хороший слух». Слуховые аппараты последнего поколения гарантируют непревзойденное качество звука. Чтобы подобрать аппарат с учетом индивидуальных особенностей, можно проконсультироваться с врачом-сурдологом Московского центре слуха.

Используемые в настоящее время заушные слуховые аппараты высокой и средней мощности позволяют лучше слышать высокочастотные звуки и прекрасно понимать речь близкого собеседника.

На официальном сайте компании «Хороший слух» представлены слуховые аппараты для любой потери слуха разных типов и конфигураций. Слуховые аппараты последнего поколения гарантируют непревзойденное качество звука.

Современные слуховые аппараты – это миниатюрные компьютеры, предназначенные для восстановления слуха у людей, потерявших его. Аппараты могут иметь множество различных форм, размеров и дополнительных функций. Это может быть как миниатюрный, простой в использовании и не требующий особых усилий заушный слуховой аппарат (носимый за ухом), так и внутриушная модель.

Слуховые аппараты могут использоваться всеми, независимо от возраста или степени потери слуха. Специалист-сурдолог центра слухопротезирования «Хороший слух» поможет подобрать правильный слуховой прибор.

Принцип

Слуховые аппараты улавливают окружающие звуки через высокочувствительные микрофоны, усиливают слышимую речь и музыку, а также снижают уровень шума. Подготовленные таким образом звуки посылаются в ухо с помощью миниатюрного приемника. Некоторые модели могут работать с дополнительными аксессуарами (например, для совершения телефонных звонков или просмотра телевизора), чтобы можно было слышать голос прямо в аппарате.

Магазин слуховых аппаратов «Хороший слух» предлагает также невидимые внутриканальные цифровые слуховые аппараты премиум класса.

Преимущества:

В большинстве случаев незаметны.

Могут включать регулятор громкости, иметь программную кнопку, беспроводную передачу и другие дополнительные опции для удобства использования.

Эти маленькие слуховые аппараты предлагают максимальную конфиденциальность. Они помещаются в ушной канал, поэтому можно легко носить очки или головной убор. Самые маленькие аппараты незаметны, а модели немного большего размера предлагаются во многих цветах, чтобы соответствовать оттенку кожи.

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.