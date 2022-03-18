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Общество

Памятную доску в честь тренера по конькобежному спорту Юрия Круглова установят на стадионе "Труд"

20 апреля 2022 10:13  [54] Общество
Юрий Круглов

Юрий Круглов

Фото: Роман Бородин

Памятную доску в честь тренера по конькобежному спорту Юрия Круглова установят на стадионе "Труд" в Нижнем Новгороде. Такое решение принял комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий на заседании 19 апреля.

Отмечается, что Юрий Круглов всю свою жизнь посвятил развитию конькобежного спорта. С 1976 года в должности старшего тренера, а затем директора СДЮСШОР "Динамо" он подготовил более 20 мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, участников первенств мира, победителей и призеров чемпионатов СССР.

В 1998 году Юрий Круглов возглавил комитет по спорту, физкультуре и туризму администрации Нижнего Новгорода. С 2008 года был директором ДЮЦ "Сормово", с 2014 года – руководителем Центра спортивной подготовки Нижегородской области.

Мемориальную доску Юрию Круглову предлагается установить на фасаде административного здания спортивной школы "Сормово" при стадионе "Труд", которая носит его имя.

"Самой лучшей памятью Юрию Петровичу Круглову будет отремонтированный, современный стадион "Труд". Депутаты готовы со своей стороны поддержать выделение средств на реконструкцию важного для города спортивного объекта, чтобы на нем возобновились соответствующие современным требованиям спортивная подготовка и турнирный календарь", – отметил председатель Гордумы Олег Лавричев.

По обращению Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России комитет рассмотрел предложение об увековечении памяти декана юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского Виктора Ивановича Цыганова. Мемориальную доску предложено установить на фасаде многоквартирного дома № 5 по улице Александра Хохлова.

Также комитет рекомендовал депутатам Гордумы на ближайшем заседании принять решение об увековечении памяти выдающегося советского конструктора стрелкового оружия Алексея Ивановича Судаева. Мемориальная доска будет установлена на главном корпусе нижегородского политеха на ул. Минина.

Также участники заседания одобрили предложение об увековечении памяти философа, создателя и руководителя научной школы "Методология человековедения" Льва Александровича Зеленова. Памятную доску философу предлагается установить на фасаде школы №186 на ул. Генкиной.

Кроме того, участники заседания обсудили эскизные предложения мемориальных досок ветеранам Великой Отечественной войны: поэту-фронтовику Федору Григорьевичу Сухову и первому военному прокурору Советских войск в Берлине Константину Михайловичу Чистякову.

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Теги:
Гордума Памятники
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