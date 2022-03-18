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Общество

Депутаты Гордумы Дзержинска вновь вернулись к обсуждению темы Черняховского путепровода

20 апреля 2022 10:40  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Гордумы Дзержинска вновь вернулись к обсуждению темы Черняховского путепровода.

В Гордуме состоялось заседание комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов.

На комитете под председательством Дениса Савинова было рассмотрено пять вопросов. В частности, депутаты поддержали два проекта нормативно – правовых актов, предлагающие поправки в городской бюджет и Положение о муниципальном жилищном контроле.

Также вновь была поднята резонансная тема Черняховского путепровода. Члены комитета заслушали информацию по итогам выполнения поручения комитета. Напомним, что депутаты инициировали обращение к министру транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, обратив внимание на плохое состояние путепровода и необходимость расширить число полос под объектом, чтобы избежать постоянных заторов в осенне-зимний период.

В ответном письме министерства сообщено, что техническая возможность расширения полосности есть, однако и на текущий момент уровень транспортной загрузки улицы Попова соответствует. Как уточнил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Сергей Морозов, сейчас ведется проработка создания дополнительной полосы для правого поворота с улицы Попова.

По мнению членов комитета, одной дополнительной полосы недостаточно для решения вопроса. Расширение дороги необходимо и в обратную сторону, с улицы Речной на Попова, для этого возможно организовать карман после заправки "Лукойл" около развязки. Депутат Евгений Минервин еще раз подчеркнул, что нужно совместно с администрацией добиться согласия области на приведение стратегического объекта в нормативное состояние. "В ответ на мой депутатский запрос ГУАД сообщило, что путепровод находится в неудовлетворительном состоянии. Как депутата по округу, как жителя города, меня этот вопрос очень сильно волнует", - пояснил он.

Депутаты попросили администрацию предоставить информацию по возможным вариантам после обсуждения с представителями ГУАД НО на следующем заседании комитета.

К членам комитета за поддержкой обратился их коллега и директор расчетного центра Дзержинска Виктор Романов. Он сообщил, что организация в связи с текущей обстановкой намерена делать акцент на направлении жителям платежек в электронном виде, постепенно замещая привычную горожанам печатную версию платежных документов. Виктор Романов попросил депутатов давать соответствующие пояснения жителям на округах.

Руководитель департамента градостроительства администрации города Татьяна Коннова доложила о строительстве нового городского кладбища, которое расположится рядом с существующим погостом, расширив его территорию к северу.

По информации администрации города, строительство объекта включено в адресно-инвестиционную программу Дзержинска. В этом году будет реализован первый из семи этапов строительства, на который в бюджете текущего года заложено около 30 млн рублей. Этап предусматривает обустройство участка 2,8 га. По ориентировочным расчетам этой площади городу достаточно на период 3-5 лет.

Конкурс по поиску подрядчика планируется объявить в мае. Среди необходимых работ - подготовительные (вырубка деревьев), вертикальная планировка и обваловка, устройство проездов и металлического ограждения.

Депутатов задали вопросы относительно планов компенсационного озеленения и планов по расширению поселковых кладбищ. Как пояснила Татьяна Коннова, согласно Генплану Дзержинска, предусмотрено увеличение площади лишь погоста в поселке Игумново.

Рассмотрев вопрос о ликвидации несанкционированных свалок, комитет поручил администрации предоставить перечень договоров, заключенных садовыми товариществами и гаражными кооперативами на вывоз мусора, и пояснить причины в случае отсутствия таких договоров. По мнению депутатов, отсутствие собственных контейнеров в СНТ и у гаражных кооперативов приводит к образованию стихийных свалок, ликвидировать которые вынужден муниципалитет за средства бюджета.

В текущем году на ликвидацию стихийных свалок будет направлено 27 млн рублей, договор на вывоз мусора планируется заключить в мае.

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Теги:
Дзержинск Экология
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