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Политика

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Нижний Новгород

20 апреля 2022 10:57  [101] Политика
Никол Пашинян

Никол Пашинян

Фото: сайт премьер-министра республики Армения

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Никол Пашинян 19 апреля прибыл с официальном визитом в Россию. Об этом сообщается на сайте премьер-министра республики Армения.

Согласно информации, в ходе визита уже состоялась встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Также Армения и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетических и неэнергетических проектов и другие документы.

Кроме того, Никол Пашинян планирует провести встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

По неподтвержденным данным известно, что в ходе визита в Нижний Новгород премьер-министр примет участие в торжественном открытии аквапарка "Океанис".

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