Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Нижний Новгород

Никол Пашинян
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Никол Пашинян 19 апреля прибыл с официальном визитом в Россию. Об этом сообщается на сайте премьер-министра республики Армения.
Согласно информации, в ходе визита уже состоялась встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Также Армения и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетических и неэнергетических проектов и другие документы.
Кроме того, Никол Пашинян планирует провести встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
По неподтвержденным данным известно, что в ходе визита в Нижний Новгород премьер-министр примет участие в торжественном открытии аквапарка "Океанис".
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