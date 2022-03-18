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Выезд студентов в США: какие сложности могут возникнуть у граждан Казахстана

20 апреля 2022 11:14  [50]

Обучение за рубежом в последние годы стало популярным. Соединенные Штаты Америки пользуются спросом благодаря большому выбору учебных заведений и уровню знаний, которые они обеспечивают своим студентам. Однако, даже если вы успешно поступили в университет, сдали все необходимые экзамены и документы, будьте готовы к тому, что вам могут отказать в открытии визы.

Кому и когда открывается виза

Несмотря на то, что Америка радушная страна – к отбору иностранных граждан здесь подходят очень скрупулезно. Обращаясь в посольство для получения разрешения на посещение страны, приготовьтесь предоставить довольно длинный список документов и набраться терпения. Подробней о том, какая студенческая виза в США нужна вам, можете узнать по адресу: https://visas.kz/ru/visas/USA.

Существуют два основных типа, оформляемых абитуриентами:

· F-1 – подходит для большинства частных колледжей и школ, университетов и языковых курсов;

· М-1 – разработана для желающих получить не академическое образование.

Для учеников государственных школ и колледжей они не подходят, так как законодательство запрещает иностранцам получать образование в госучреждениях начальной образовательной платформы (1-8 класс), исключением являются мигранты и вынужденные переселенцы находящиеся на содержании страны.

Необходимый перечень документов и порядок подачи заявления

В зависимости от выбранного типа визы, штата, в котором находится учебное заведение, и возраста лица, отправляющегося за образованием пакет документов, может значительно отличаться. Основной перечень состоит из следующих документов:

· подтвержденный бланк I-20, полученный от университета с подтверждением о зачислении в ВУЗ;

· распечатанный оригинал квитанции SEVIS сбора;

· документы об образовании кандидата (диплом, сертификат, аттестат, прочее);

· загранпаспорт и казахстанский паспорт, либо свидетельство о рождении;

· анкета (заполняется непосредственно в посольстве);

· официальное приглашение университета, колледжа или школы с росписью и мокрой печатью;

· 4 фотографии абитуриента;

· справки из банка или нотариально заверенное письмо от учредителя поездки.

В зависимости от возраста и семейного положения в консульстве могут запросить дополнительно документы о составе семьи, финансовом состоянии или судимости.

Собрав необходимый пакет документов, вам будет назначен визит в посольство на собеседование, по итогам которого уполномоченное лицо примет решение о возможности открытия въезда в страну.

Сколько стоит открыть визу

Итоговая стоимость будет зависеть от множества факторов, о которых писалось выше. Также важно учитывать не только финансовую ценность, а и вероятную затрату временного и эмоционального ресурса. Также обратите внимание, что некоторые справки имеют ограниченный срок действия, поэтому сбор пакета документов не стоит откладывать на потом.

Если вы ограничены во времени или у вас нет желания заниматься этим вопросом, вы можете предоставить это компании, которая специализируется на программах обучения за рубежом. Специалисты Get Education оперативно помогут решить вопросы с визой, получить приглашение от университета или даже сдать вступительные экзамены. Получить консультацию можно на сайте через форму обратной связи или позвонив по номеру указанному на сайте.

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