ОМК вложит 24 млн рублей в создание в Выксе отраслевого образовательно-производственного кластера Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Объединенная металлургическая компания (ОМК) вложит 24 млн рублей в создание в Выксе отраслевого образовательно-производственного кластера металлургической отрасли Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, его планируется открыть на базе Выксунского металлургического колледжа имени А. А. Козерадского на средства гранта федерального проекта "Профессионалитет" по реформированию системы среднего профессионального образования.

20 апреля министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, президент ОМК Наталья Еремина, управляющий директор выксунского завода ОМК Александр Барыков и директор Выксунского металлургического колледжа имени А. А. Козерадского Лидия Шахназарова подписали соглашение о создании кластера.

В документе, в частности сказано, что выксунский завод ОМК станет главным партнером образовательно-производственного кластера металлургической отрасли региона.

Отмечается, что проект рассчитан на три года - за это время на средства федерального гранта и компании мастерские и лаборатории колледжа оснастят современным оборудованием для подготовки студентов по направлениям "обработка металлов давлением", "сварочное производство", "металловедение", "технологии в машиностроении" и "металлургия черных металлов".

Сотрудники завода вместе с преподавателями колледжа адаптируют программы обучения под реальное производство и выступят в роли наставников. А знания учащихся будут отрабатываться на территории завода. Предполагается, что таким образом студенты приобретут более серьезный опыт работы на производстве, что в дальнейшем поможет им в успешном старте в профессии.

Ольга Петрова отметила, что проект "Профессионалитет" позволит создать новую модель подготовки кадров, где работодатель будет максимально интегрирован в процесс обучения студентов. "Мы понимаем, что сотрудничество с ОМК гарантирует нашим выпускникам трудоустройство, социальный пакет и уверенное будущее", – сказала она.

В свою очередь Наталья Еремина заметила, что ОМК за три года вложит в проект 24 млн рублей, а государство еще 100 млн рублей.

"Объединяя ресурсы бизнеса и власти, мы вместе сформируем новую модель подготовки рабочих кадров в регионе. Мы очень рады, что участвуем в реформировании системы среднего профессионального образования в целом. Мы уверены, что развитие – это взаимно. Поэтому как работодатели мы заинтересованы в скорейших результатах этой работы", – заявила она.

В заключение Александр Барыков сообщил, что пришедшие на предприятие выпускники смогут быстро стать частью профессиональной команды завода. "Молодые металлурги будут успешно осваивать новые технологии и развивать свой профессионализм, участвуя в фундаментальных проектах отрасли и страны в целом", – резюмировал он.