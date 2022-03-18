Преимущества входных дверей с зеркалом

При выборе входной двери для своего дома покупатели обращают внимание не только на ее конструкцию, дизайн, облицовку и функционал, но также на дополнительные элементы декора. Сегодня большой популярностью пользуются входные группы с зеркалом, расположенным на внутренней стороне двери. Большой выбор таких моделей представлен здесь pokupaidveri. В тематическом разделе каталога можно подобрать входную дверь с зеркальной вставкой с различной наружной облицовкой по выгодным ценам.

Входная дверь с зеркалом: преимущества и дополнительные возможности

Сегодня производители дверей предлагают не только прочные и надежные входные группы, способные защитить дом от не санкционированных проникновений, а конструкции, которые позволяют преображать интерьер прихожей. Входная дверь с зеркалом отлично подходит для небольших помещений, позволяя рационально использовать полезную площадь небольшой прихожей.

Зеркало является неотъемлемой частью этой зоны жилого пространства. Оно позволяет:

визуально увеличивать размер помещения;

добавляет света в прихожую, в которой обычно не предусмотрено окон;

помогает создавать стильные интерьеры.

Производители предлагают большой выбор входных дверей, на которых с обратной стороны устанавливается большое зеркало, позволяющее человеку отражаться во весь рост. Если зеркальная поверхность установлена на двери, покупателю не придется тратиться на покупку зеркала для своей прихожей.

Разнообразие дизайнов и размеров

В каталоге представлен большой выбор входных дверей, обратная часть которых отделана зеркальной поверхностью. Производители предлагают разнообразные дизайнерские решения, которые решают разные задачи обустройства жилого пространства рядом с входной дверью.

Есть большие и широкие зеркала, которые помогут визуально расширить пределы небольшой прихожей и полностью разглядеть себя перед тем, как выйти на улицу.

Представлены варианты с узкими и длинными зеркалами, которые помогают зрительно поднять потолок. В этом случае зеркальная поверхность занимает часть высоты дверного полотна, создавая эффектное дизайнерское решение. Сочетание зеркала с дверной облицовкой определенного цвета и фактуры задает нужную интерьерную стилистику.

Кроме самого зеркала на обратной стороне входной двери могут присутствовать различные аксессуары, создающие завершенный образ дизайна: полки, подсветка, мелкий декор. Само зеркало может иметь различные виды покрытий, а также отделку, имитирующую раму.