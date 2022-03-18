Стильная одежда и обувь от Томми Хилфигер – американская классика

Tommy Hilfiger — один из самых узнаваемых премиальных брендов. Американский бренд Tommy Hilfiger предлагает современную классическую одежду, обувь и аксессуары. Предложение включает не только одежду и обувь, но и сумки, а также различные аксессуары для дома.

На сайте интернет-магазина СТОКМАНН можно более детально ознакомиться с большим ассортиментом одежды и обуви бренда Томми Хилфигер и воспользоваться выгодными предложениями. Качественные материалы и удобный крой – визитная карточка бренда. Tommy Hilfiger предлагает широкий ассортимент одежды, обуви и аксессуаров для женщин, мужчин и детей. Можно выбрать спортивную, а также элегантную и стильную одежду.

Простые фасоны одежды, утонченная элегантная и повседневная обувь, стильные аксессуары, идеально дополняющие образ – коллекции идеально отвечают вкусам самых требовательных любителей моды.

Коллекции красочные, радостные, молодежные, но в то же время классические. Брюки чинос, красочные рубашки поло можно встретить в каждой коллекции. Стиль навеян образом студентов престижных американских университетов.

Девиз бренда — свобода, зрелость, независимость и отличное чувство стиля. В коллекциях представлена удобная одежда простого кроя, основу которой составляют рубашки поло, жилеты и свитера с V-образным вырезом. Одежда бренда относится к таким видам спорта, как теннис, гольф и парусный спорт.

Одежда от Tommy Hilfiger — сочетание отличного качества и современности. Она отличается высоким качеством исполнения, удобством ношения, а также классическим стилем.

Обувь марки Tommy Hilfiger имеет характерный вид. Продукция характеризуется знаком TH в цветах американского флага: белом, красном и синем. Небольшой стильный логотип в трех цветах быстро запоминается. Это самый сдержанный логотип среди всех ведущих брендов, и в то же время легко узнаваемый.

Tommy Hilfiger для детей

Детская коллекция — это идеальное сочетание классики и уличной моды. Детская одежда этого бренда комфортна. Классический дизайн и модные цвета, и в то же время качественная отделка гарантируют, что детская одежда будет отличным выбором на несколько сезонов.

Аксессуары – комфорт и элегантность

Женские сумки Tommy Hilfiger – американская классика, которая никогда не выходит из моды. Сумки изготавливаются из натуральной кожи и материалов хорошего качества. Брендовые сумки – аксессуары, о которых мечтает каждая женщина.