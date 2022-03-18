Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Новости партнеров

Стильная одежда и обувь от Томми Хилфигер – американская классика

20 апреля 2022 13:04  [1]

Tommy Hilfiger — один из самых узнаваемых премиальных брендов. Американский бренд Tommy Hilfiger предлагает современную классическую одежду, обувь и аксессуары. Предложение включает не только одежду и обувь, но и сумки, а также различные аксессуары для дома.

На сайте интернет-магазина СТОКМАНН можно более детально ознакомиться с большим ассортиментом одежды и обуви бренда Томми Хилфигер и воспользоваться выгодными предложениями. Качественные материалы и удобный крой – визитная карточка бренда. Tommy Hilfiger предлагает широкий ассортимент одежды, обуви и аксессуаров для женщин, мужчин и детей. Можно выбрать спортивную, а также элегантную и стильную одежду.

Простые фасоны одежды, утонченная элегантная и повседневная обувь, стильные аксессуары, идеально дополняющие образ – коллекции идеально отвечают вкусам самых требовательных любителей моды.

Коллекции красочные, радостные, молодежные, но в то же время классические. Брюки чинос, красочные рубашки поло можно встретить в каждой коллекции. Стиль навеян образом студентов престижных американских университетов.

Девиз бренда — свобода, зрелость, независимость и отличное чувство стиля. В коллекциях представлена удобная одежда простого кроя, основу которой составляют рубашки поло, жилеты и свитера с V-образным вырезом. Одежда бренда относится к таким видам спорта, как теннис, гольф и парусный спорт.

Одежда от Tommy Hilfiger — сочетание отличного качества и современности. Она отличается высоким качеством исполнения, удобством ношения, а также классическим стилем.

Обувь марки Tommy Hilfiger имеет характерный вид. Продукция характеризуется знаком TH в цветах американского флага: белом, красном и синем. Небольшой стильный логотип в трех цветах быстро запоминается. Это самый сдержанный логотип среди всех ведущих брендов, и в то же время легко узнаваемый.

Tommy Hilfiger для детей

Детская коллекция — это идеальное сочетание классики и уличной моды. Детская одежда этого бренда комфортна. Классический дизайн и модные цвета, и в то же время качественная отделка гарантируют, что детская одежда будет отличным выбором на несколько сезонов.

Аксессуары – комфорт и элегантность

Женские сумки Tommy Hilfiger – американская классика, которая никогда не выходит из моды. Сумки изготавливаются из натуральной кожи и материалов хорошего качества. Брендовые сумки – аксессуары, о которых мечтает каждая женщина.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph