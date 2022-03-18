Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Новости партнеров

Как выбрать печь для отопления?

20 апреля 2022 13:06  [1]

С каждым годом все больше людей перебираются из города на землю. В загородном доме все устроено не так, как в квартире. Владельцам стоит задуматься в первую очередь об отоплении. Отопительные печи представлены в широком многообразии и в специализированных магазинах можно купить разные варианты. Несмотря на то, что вариантов печей много, особой популярностью пользуется именно дровяные печи.

И в этом нет ничего удивительного, потому что дровяные печи стоят не так дорого, как другие варианты. Они удобны в использовании и достать дрова не составит труда. Все дело в том, что дрова стоят дешево и приобрести их можно в любом месте. К тому же, дрова считаются самым экологичным видом топлива.

Отапливать дом дровами удобно и с помощью этого вида топлива можно с легкостью создать удивительную энергетику. В доме становится тепло и уютно.

Конечно, невозможно сравнить современные печи с теми, которые использовались несколько десятков лет. Можно окунуться в прошлое и построить печь, которой отапливали дома наши предки. Но зачем заморачиваться, когда можно с легкостью подобрать подходящий вариант в магазине.

Отопительные печи удобны в использовании. Установить их в загородном доме не составит труда и даже специалистов не придется привлекать. Металлические печи достаточно доставить в дом и установить в специально выделенном помещении. К печи прилагается инструкция и если делать все по инструкции, то использовать ее можно сразу же после установки.

На какие критерии обратить внимание при выборе печи?

Вопрос выбора печи для отопления дома может стоять остро, потому что в некоторых случаях она выполняет роль единственного источника тепла. Но не так просто выбрать подходящий вариант, потому что на современном рынке представлены многочисленные модели по разной цене и с разными техническими характеристиками.

При выборе стоит обращать внимание на следующие критерии:

  1. Назначение. Специалисты считают, что начинать свой выбор стоит именно с этого критерия. К примеру, если покупается банная печь, то обязательно стоит обратить внимание на парогенератор. Если печка нужна для дома, то стоит обратить внимание на пристенные варианты. Печи, которые выполняют декоративную функцию, обычно имеют красивый дизайн.
  2. Конструкция печи. На этот критерий также стоит обращать внимание в обязательном порядке. Есть печи, которые могут использоваться для длительного горения. Но есть и классические варианты, которые покупатели выбирают чаще всего.
  3. Материал, из которого изготовлена печь. И этот критерий стоит учитывать, чтобы подобрать качественную печь, которая прослужит долгое время. Специалисты советуют покупать изделия из чугуна или жаропрочной стали.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph