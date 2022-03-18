Нижегородская волейбольная команда АСК вышла в плей-офф Спорт

Нижегородская волейбольная команда АСК вышла в плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Согласно информации, второй сезон подряд главная волейбольная команда региона радует своих болельщиков и проходит в следующую стадию Чемпионата России.

Команда АСК под руководством молодого наставника Андрея Дранишникова сумела пробиться в стадию плей-офф.

Теперь Нижний Новгород сразится с серебряным призером прошлого сезона, питерским "Зенитом". Серия будет состоять из трех матчей и продолжится до двух побед.

Так, 20, 24 и 27 апреля пройдут встречи с "Зенитом". Домашнюю игру АСК проведет в воскресенье, 24 апреля.