Участники Всероссийского автопробега "Za Мир!" проведут митинг в Нижнем Новгороде 29 апреля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижнем Новгороде у Дворца спорта профсоюзов 29 апреля в 11:00 пройдёт митинг участников Всероссийского автопробега в поддержку российской армии. Об этом сообщает Нижегородский областной союз организаций профсоюзов "Облсовпроф".

Автопробег проводит Федерация независимых профсоюзов России. Согласно информации, мероприятие организовано в поддержку человека труда, российской армии и действий президента РФ Владимира Путина. Оно пройдёт под девизами "Za Мир! Труд! Май!", "Za мир без нацизма!".

Как рассказали организаторы, отправными точками пробега стали Хабаровск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Тула.

Автоколонны пройдут через Читу, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Тамбов и множество других городов. Так, по территории Нижегородской области Всероссийский автопробег проследует 28 и 29 апреля.

1 мая - в День солидарности трудящихся - участники автопробега прибудут на Красную площадь в Москве, где присоединятся к профсоюзному шествию.

А 9 мая объединённая профсоюзная автоколонна приедет в Волгоград, на Мамаев курган. Там состоятся масштабные мероприятия, посвящённые Дню Победы.