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Двери от производителя – уникальный дизайн, функциональность, гарантия качества

20 апреля 2022 15:27  [69]

Входные и межкомнатные двери – украшение дома и квартиры.

Здесь, на официальном сайте завода ООО «Бастион Стальные двери» можно получить всю необходимую информацию о входных и межкомнатных дверях от производителя в Смоленске и воспользоваться выгодными предложениями – двери под заказ по выгодным ценам.

На сайте также можно ознакомиться с большим ассортиментом готовых дверей различных моделей. Межкомнатные двери от производителя «Бастион Стальные двери» – это гарантия качества, уникального дизайна. Двери изготавливаются из различных материалов в широкой цветовой гамме.

Элегантные межкомнатные двери для любого интерьера

Внутренние дверные конструкции должны составлять гармоничное целое с остальными предметами интерьера, являясь исключительно тонким дополнением или наоборот – интересным цветовым и стилистическим акцентом.

Можно выбрать модели без остекления, с малым, средним или большим остеклением. Межкомнатные двери от производителя отличаются функциональностью и эстетичностью.

Надежная входная дверь – безопасность и комфорт

Предназначена для защиты квартиры или дома от шума и возможного взлома. Они должны быть добротными, изготовленными из самых качественных материалов.

Качественные изделия от компании производителя «Бастион» с соответствующими параметрами и дизайном помогут обеспечить домочадцам ощущение безопасности.

Дверное полотно можно идеально подобрать по цвету, благодаря чему оно будет гармонично вписываться в определенный стиль. Дополнительно может иметь остекление и декоративные элементы из нержавеющей стали.

Металлическая входная дверь в дом – идеальное решение для людей, которые ценят высокое качество и эстетические характеристики в сочетании с хорошими показателями теплоизоляции. Современные стальные двери оснащены специальными замками с многоточечным запиранием и механизмами, препятствующими подъему створки.

Противопожарные двери - гарантия качества и надежности

Предлагаемые компанией «Бастион Стальные двери», различаются по классу, индивидуальным свойствам, огнестойкости, герметичности и типу материала, из которого они изготовлены. Несмотря на множество различий, их объединяет одно – все двери предназначены для защиты людей и имущества в случае возникновения пожара, до прибытия соответствующих служб.

Противопожарные двери также могут быть установлены в, магазинах, офисах, школах, спортивных центрах.

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