Международный турнир по боевому самбо "Битва Чемпионов" пройдет 5 мая в Кстове

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Международный турнир по профессиональному боевому самбо "Битва Чемпионов", посвященный Дню победы над фашизмом, пройдет 5 мая в Кстове. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Согласно информации, в турнире примут участие чемпионы мира, Европы, и Кубков мира по боевому самбо.
Соперниками кстовских спортсменов станут Чемпионы и призеры Чемпионатов мира Европы и Азии, национальных сборных команд из Республики Беларусь и Республики Таджикистан.
Сборная команда Кстово представлена ведущими спортсменами, членами сборной команды России:
В главном бою вечера выступит Чемпион России по боевому самбо 2022 г., мастер спорта международного класса, Чемпион Европы и Кубка мира Иван Ложкин.
Цель турнира состоит в том, чтобы увековечить в сердцах и душах молодого поколения светлую память о героях Великой Отечественной войны, освободивших мир от фашизма.
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