Международный турнир по боевому самбо "Битва Чемпионов" пройдет 5 мая в Кстове Спорт

Фото: организаторы мероприятия

Международный турнир по профессиональному боевому самбо "Битва Чемпионов", посвященный Дню победы над фашизмом, пройдет 5 мая в Кстове. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, в турнире примут участие чемпионы мира, Европы, и Кубков мира по боевому самбо.

Соперниками кстовских спортсменов станут Чемпионы и призеры Чемпионатов мира Европы и Азии, национальных сборных команд из Республики Беларусь и Республики Таджикистан.

Сборная команда Кстово представлена ведущими спортсменами, членами сборной команды России:

Заслуженный мастер спорта Александр Саликов трехкратный чемпион Европы, неоднократный обладатель Кубка мира, вице Чемпион мира 2020 г.;

Заслуженный мастер спорта Владимир Ламанов Чемпиона мира 2020 г, двукратный чемпион Европы;

Мастер спорта международного класса Имран Джавадов Чемпион мира и обладатель кубка мира;

Мастер спорта Международного класса Вадим Шагин 4-ёх кратный обладатель кубка мира;

Чемпионы кубка Европы 2020 и 2022 г. г. Мастера спорта России Никита Седов , Дмитрий Сиренко и Давид Хачатрян.

В главном бою вечера выступит Чемпион России по боевому самбо 2022 г., мастер спорта международного класса, Чемпион Европы и Кубка мира Иван Ложкин.

Цель турнира состоит в том, чтобы увековечить в сердцах и душах молодого поколения светлую память о героях Великой Отечественной войны, освободивших мир от фашизма.