Посвященные Герою Советского Союза Александру Кузнецову граффити появились в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба организации

Посвященные Герою Советского Союза Александру Кузнецову граффити появились в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Согласно информации, 20 апреля в Нижнем Новгороде на улице Советской состоялось торжественное открытие граффити с изображением портрета Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Александра Михайловича Кузнецова.

Инициаторами создания граффити выступили жители Нижегородской области, Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" при поддержке правительства Нижегородской области.

"Нижегородцы всегда будут гордиться подвигом Александра Кузнецова. Его жизнь - безусловный пример мужества и отваги для подрастающего поколения. И очень важно увековечить память об этом удивительном человеке. Волонтеры Победы решили воплотить эту идею в формате современного искусства", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Александр Михайлович Кузнецов – последний Герой Советского Союза, проживавший в Нижегородской области, участник Великой Отечественной войны, кандидат экономических наук. 15 апреля 2022 года Александр Михайлович ушел из жизни в возрасте 99 лет, не дожив до своего 100-летия всего два месяца.

Подвиг Александра Михайловича Кузнецова – пример для молодого поколения и для тех, кто сейчас сражается против проявлений нацизма. "Я поддерживаю Армию России!" - гласит надпись на граффити. Это слова поддержки мужественных и героических подвигов российских военнослужащих.

СПРАВКА:

Александр Михайлович Кузнецов родился 19 июня 1922 года в селе Расстригино Фоминского района (ныне - Гороховецкого района Владимирской области). В 1927 году с родителями переехал в посёлок Чернораменка Балахнинского района.

В боях Великой Отечественной войны участвовал с апреля 1942 года. Воевал на Брянском, Центральном, 1-м, 2-м Украинских и 1-м Белорусском фронтах. Сначала был командиром взвода батальонных миномётов, затем командовал ротой противотанковых ружей. Участвовал в битве на Курской дуге, форсировал реки Десну, Припять, Днепр.

11 сентября 1943 года в числе первых форсировал реку Десну в районе села Оболонье (Коропский район Черниговской области), участвовал в отражении танковой контратаки. Организовал стойкую оборону и в ходе боя лично подбил три танка.

25 сентября при переправе через реку Припять у села Кошевка (Чернобыльский район Киевской области) рота отразила атаку шести вражеских танков. Кузнецов противотанковыми гранатами подбил два из них. Полк удержал свои позиции, но оказался во временном окружении. Прорвав кольцо, группа бойцов, в которой был и Кузнецов, ушла к партизанам.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за героизм, мужество, находчивость, умелое руководство подразделением при форсировании Днепра, удержание плацдарма в течение пяти суток старшему лейтенанту Александру Кузнецову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".