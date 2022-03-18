Жанна Никонова: "XII международный фестиваль НГЛУ "В этом мире большом" объединил более 350 участников из 30 стран мира" Общество

На фестивале НГЛУ В этом мире большом студенты обретают новых друзей из разных вузов и стран Фото: пресс-служба вуза

Ректор НГЛУ Жанна Никонова: "XII международный фестиваль НГЛУ "В этом мире большом" объединил более 350 участников из 30 стран мира". Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Согласно информации, 20 апреля в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова открылся 12-й ежегодный международный фестиваль национальных культур "В этом мире большом", организатором которого традиционно выступает Институт русского языка НГЛУ.

В этом году его мероприятия проходят офлайн впервые за последние два года. Целью фестиваля является расширение и углубление представлений студенческой молодежи о многообразии национальных культур, специфике традиций и обычаев народов мира.

"Для НГЛУ это большой праздник, ведь миссия университета заключается в том, чтобы соединять культуры и языки мира. В НГЛУ учатся студенты из 130 стран мира, 9% преподавателей – носители языка. На сегодняшний день в НГЛУ преподают 17 иностранных языков и русский язык как иностранный, с сентября их число возрастет до 23. Мы постоянно наращиваем свой языковой потенциал, и мы очень рады, что сегодня наша поликультурная, мультиязычная среда пополнилась гостями из других вузов, это уникальная возможность познакомиться друг с другом и завязать дружбу", - подчеркнула ректор НГЛУ, профессор Жанна Никонова.

По словам ректора, мероприятие объединило представителей более 30 стран ближнего и дальнего зарубежья (Анголы, Египта, Турции, Ирана, Туниса, Италии, Франции, Индии, Конго, Китая, Таджикистана, Узбекистана и других), делегации иностранных студентов из большинства нижегородских вузов и вузов Ивановской области.

"Несмотря на разные языки, разные культуры, все понимают друг друга! Потому что объединяют всех общие ценности – дружба, гармония, толерантность, стремление к диалогу, пониманию. Постигайте роскошь межкультурного общения", - отметила сопредседатель фестиваля, директор Института русского языка НГЛУ, профессор Наталия Макшанцева.

Слова приветствия и поздравления участникам фестиваля сказали почетные гости: советник губернатора Нижегородской области по культуре Сергей Горин, начальник Управления туризма администрации Нижнего Новгорода Елена Мишина, руководитель отдела образования и катехизации Нижегородской епархии, протоиерей Евгений Худин, депутат городской Думы, руководитель нижегородского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" Мария Самоделкина и начальник сектора по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений администрации Нижнего Новгорода Илья Барсков.

"К сожалению, сегодня есть такие люди, которые стремятся отрицать культуру. Китайскую культуру с давними традициями, европейскую культуру, русскую культуру и литературу – как все это можно отрицать? Искренне жаль людей, которые так делают. Радуйтесь друг другу, стремитесь к союзу, взаимообмену и взаимопониманию, дружите и умножайте культуру и знания. Взаимодополнение культур невозможно отменить, как невозможно отменить фотосинтез и земное тяготение. Все в ваших руках", - подчеркнул Сергей Горин.

На торжественном открытии фестиваля его участников порадовали яркими музыкальными номерами иностранные студенты из ННГК им. М.И. Глинки, танцевальный ансамбль "Чемпионка", Народный коллектив России Академический хор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, исполнили композиции на русском и английском языках Виктория Усова и Олег Пикунов - помощник ректора НГЛУ по связям с общественностью, певец и композитор.

После торжественного открытия в рамках фестиваля состоялись круглые столы на темы: "Символика цвета в различных культурах", "Личность из России, которая вас вдохновляет", "Национально-культурные стереотипы", "Народные приметы. Стоит ли в них верить?", "Шесть удивительных фактов о Нижнем Новгороде, которые не могут не удивить".

Гости фестиваля приняли участие в фонетическом конкурсе, познакомились с выставкой фотоколлажей "Россия глазами иностранных студентов", посмотрели презентацию национальных костюмов, блюд, промыслов, мастер-классы на национальной ярмарке и посетили гала-концерт, в котором представители разных национальных культур исполнили традиционные песни и танцы, показали фрагменты традиционных празднований, зачитывали отрывки из произведений русской литературы, смотрели сценические постановки.

Напомним, что 22 апреля в НГЛУ состоится VI региональный конкурс "Любимые песни на иностранном языке" среди школьников. Подробную информацию о мероприятии можно посмотреть на сайте НГЛУ по ссылке.