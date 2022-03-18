Нижегородцы смогут принять участие во всероссийской акции #Добрый огород Общество

Нижегородцы смогут принять участие во всероссийской акции #Добрый огород. Об этом сообщили в Общественной палате РФ.

Согласно информации, социальный проект #Добрый огород направлен на оказание помощи социально незащищённым гражданам.

По словам первого зампредседателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Леонида Шафирова, пенсионеров садоводство и огородничество мотивирует к активному долголетию, а для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, – это возможность сформировать новые социальные связи и получить поддержку местных сообществ.

В рамках акции пройдет всероссийский конкурс на получение мини-грантов на реализацию социальных агроволонтёрских проектов. На грантовые средства можно будет приобрести посадочный материал, инвентарь, удобрения, а также компенсировать расходы на проезд к дачным и приусадебным участкам социально незащищенных граждан.

Также для помощников в садовых и огороднических работах будет проведен отдельный конкурс. В нем смогут принять участие волонтеры, оказывающие помощь своим подопечным в проведении работ на приусадебных участках.

Кроме того, для журналистов и блогеров, рассказывающих о садоводстве и огородничестве, будет организован конкурс тематических публикаций.

Победитель конкурса полезных советов для садоводов и огородников будет определяться каждую неделю. Работы можно присылать в видео и текстовом форматах.

Присоединиться к реализации проекта #Добрый огород и узнать подробности можно на сайте.