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Общество

Нижегородцы смогут принять участие во всероссийской акции #Добрый огород

21 апреля 2022 10:41  [98] Общество

Нижегородцы смогут принять участие во всероссийской акции #Добрый огород. Об этом сообщили в Общественной палате РФ.

Согласно информации, социальный проект #Добрый огород направлен на оказание помощи социально незащищённым гражданам. 

По словам первого зампредседателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Леонида Шафирова, пенсионеров садоводство и огородничество мотивирует к активному долголетию, а для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, – это возможность сформировать новые социальные связи и получить поддержку местных сообществ.

В рамках акции пройдет всероссийский конкурс на получение мини-грантов на реализацию социальных агроволонтёрских проектов. На грантовые средства можно будет приобрести посадочный материал, инвентарь, удобрения, а также компенсировать расходы на проезд к дачным и приусадебным участкам социально незащищенных граждан.  

Также для помощников в садовых и огороднических работах будет проведен отдельный конкурс. В нем смогут принять участие волонтеры, оказывающие помощь своим подопечным в проведении работ на приусадебных участках.  

Кроме того,  для журналистов и блогеров, рассказывающих о садоводстве и огородничестве, будет организован конкурс тематических публикаций. 

Победитель конкурса полезных советов для садоводов и огородников будет определяться каждую неделю. Работы можно присылать в видео и текстовом форматах.

Присоединиться к реализации проекта #Добрый огород и узнать подробности можно на сайте.

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Теги:
Акции Гранты Социальные проекты
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