Стоимость проездных на нижегородской канатной дороге изменится с 1 мая Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Стоимость проездных на нижегородской канатной дороге изменится с 1 мая. Об этом сообщается на сайте канатной дороги.

Согласно информации, стоимость проездных на 10 поездок составит 980 рублей (вместо 820), на 20 поездок - 1900 рублей (вместо 1560).

Проездной на 30 поездок будет стоить 2760 рублей вместо 2270, а на 48 поездок - 4200 рублей (вместо 3550).

Стоимость проезда для студентов по транспортным картам составит 50 рублей за одну поездку, независимо от количества приобретаемых поездок.

Проездные на 10 поездок для студентов будут стоить 500 рублей (вместо 430), 1000 рублей на 20 поездок (ранее - 860). Стоимость проездных для студентов на 30 поездок составит 1500 рублей (вместо 1280), на 48 поездок - 2400 рублей (вместо 2050).

При этом стоимость одной поездки по разовому билету не изменится и составит 100 рублей.