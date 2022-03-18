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Бизнес

Первый офис банка "Открытие" начал работу в Выксе Нижегородской области

21 апреля 2022 14:02  [83] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Первый офис банка "Открытие" начал работу в Выксе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, современное отделение банка открылось в центре города на пл. Октябрьской Революции, 48. Ежедневно в этом офисе могут обслуживаться до 150 частных клиентов банка.

Дизайн нового офиса выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов. На площади 164 квадратных метра компактно размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг населению, ведется расчетно-кассовое обслуживание физических лиц. Розничные клиенты здесь могут оформить дебетовую и кредитную карты, кредит наличными, вклады, инвестиционные и накопительные продукты, подать заявку на ипотечный кредит.

В новом офисе клиенты банка могут воспользоваться сервисом премиального уровня, помещение позволяет организовать переговоры и деловые встречи.

В офисе установлены три банкомата, два из которых установлены в зоне 24/7 и позволяют клиентам самостоятельно круглосуточно совершать операции получения и внесения наличных денег, проводить переводы и платежи. Офис "Открытия" в Выксе заработал в том числе в рамках партнерства банка и Объединенной металлургической компании.

Квалифицированные специалисты банка готовы помочь клиентам сориентироваться в актуальных предложениях банка "Открытие" и выбрать наиболее интересные для себя условия по кредитам или вкладам. В том числе, оформить один из наиболее популярных на сегодняшний день продуктов – рефинансирование кредитов сторонних банков.

"Согласно концепции банка "Открытие", офис нового формата визуально максимально открытый и удобный для клиента. Комфортность и технологичность решений, которыми мы руководствуемся при наполнении наших новых офисов, составляют важную часть качественного клиентского сервиса", - отметил управляющий Приволжским филиалом банка "Открытие" Владимир Рогозин.

"В Выксе открыты отделения нескольких крупных российских банков. То, что сейчас будут доступны и услуги, предлагаемые банком "Открытие" – только повышает здоровую конкуренцию, и в итоге положительно сказывается на потребителе, среди которых как физические, так и юридические лица. Важно, чтобы для развития и функционирования местных предприятий были созданы максимально комфортные условия, в том числе при выборе денежно-кредитных организаций", – подчеркнул глава местного самоуправления городского округа город Выкса Владимир Кочетков.

"Клиентами "Открытия" являются уже более полутора тысяч сотрудников завода ОМК в Выксе. С сегодняшнего дня заводчане смогут пользоваться не только цифровыми сервисами банка, но и получать финансовые услуги в тесном контакте с командой банка.. Запуск в Выксе офиса еще одного крупного банка – это не только рост возможностей для людей в вопросах увеличения своих накоплений, получения или улучшения условий кредита или ипотеки. Это еще и возможность человеческого общения, которым мы все очень дорожим сегодня, подарок нашим сотрудникам и всем выксунцам", - отметила на церемонии открытия офиса директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.

Режим работы офиса "Выкса" пн-пт с 09:00 до 18:00.

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Теги:
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