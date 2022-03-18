Противопожарные окна - для чего они нужны и как действуют? Итак, противопожарные окна сделаны из специальных материалов, способных удерживать огонь внутри одного помещения и некоторое время не давая ему распространяться по всему зданию. Пожар опасен именно тем, что может в считанные минуты охватить большое пространство, а противопожарная система окон поможет этого избежать.
Противопожарные окна часто устанавливают в офисах и бизнес-центрах, в торговых центрах, многоквартирных и частных домах. В некоторых случаях такие окна нужны по правилам пожарной безопасности и устанавливаются в обязательном порядке.
Многие спросят, зачем мне устанавливать противопожарные окна, цена которых гораздо выше, чем цена обычных пластиковых окон? Мы считаем, что безопасность - это то, на чем нельзя экономить!
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Пределы огнестойкости противопожарных окон.
Ei 60 - Сохранится при пожаре в течение часа
Ei 30 - Сохранится при пожаре в течение 30 минут
Ei 15 - Сохранится при пожаре в течение 15 минут
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