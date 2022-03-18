Противопожарные окна

Противопожарные окна - для чего они нужны и как действуют? Итак, противопожарные окна сделаны из специальных материалов, способных удерживать огонь внутри одного помещения и некоторое время не давая ему распространяться по всему зданию. Пожар опасен именно тем, что может в считанные минуты охватить большое пространство, а противопожарная система окон поможет этого избежать.

Противопожарные окна часто устанавливают в офисах и бизнес-центрах, в торговых центрах, многоквартирных и частных домах. В некоторых случаях такие окна нужны по правилам пожарной безопасности и устанавливаются в обязательном порядке.

Многие спросят, зачем мне устанавливать противопожарные окна, цена которых гораздо выше, чем цена обычных пластиковых окон? Мы считаем, что безопасность - это то, на чем нельзя экономить!

Преимущества заказа противопожарных окон у АФК Премиум.

Мы предлагаем комплексную услугу под ключ: замеры, изготовление окон, монтаж и обслуживание готовых конструкций;

АФК Премиум - это не только продавец, но и производитель стеклоконструкций, поэтому наши цены меньше, чем у конкурентов без потери качества;

Наша компания имеет лицензию МЧС на монтаж противопожарных конструкций, без которой подобные работы запрещены;

Вся продукция сертифицирована;

Комплектующие и фурнитура от лучших производителей России и Европы;

Большой опыт - на рынке более 20 лет!

У нас можно купить противопожарные окна любых размеров, характеристик и форм.

Подробнее узнать о противопожарных окнах и оставить заявку на изготовление можно нажав сюда. Наши менеджеры проконсультируют, подскажут наиболее выигрышные варианты для Вас и рассчитают стоимость проекта!

Какие виды противопожарных окон мы изготавливаем?

Любые размеры: от маленьких форточек до больших панорамных окон.

Любые формы, любое количество углов под заказ для клиента. Противопожарные окна могут иметь разного уровня теплоизоляцию, а также ее полное отсутствие; Окна могут быть глухими (не открываться вообще) и открывающиеся (откидные или распашные). Второй вариант обязательно должен быть оборудован системой автоматического закрывания окон во время пожара ( в помещение не должен попадать кислород во время пожара). Можем изготовить противопожарное стекло, которое также будет пуленепробиваемым. Остекление противопожарными окнами может быть оборудовано сигнализацией, которая будет охранять помещение, где устанавливаются противопожарные окна.

Мы изготавливаем самые разные окна: от самых простых, до высокотехнологичных! Всегда найдет оптимальное решение для Вашего бюджета.

Из каких материалов изготавливаю противопожарные окна?

Сталь - самый популярный материал. Он прочный, пропускает тепло и имеет большую палитру цветов.

Алюминий - легче стали, также пропускает тепло, но служит меньший срок.

Нержавеющая сталь - имеет все свойства стали и не требует дополнительной обработки против ржавчины.

Пределы огнестойкости противопожарных окон.

Ei 60 - Сохранится при пожаре в течение часа

Ei 30 - Сохранится при пожаре в течение 30 минут

Ei 15 - Сохранится при пожаре в течение 15 минут

Компания АФК Премиум изготовить “под ключ” противопожарные окна с любым из заявленных пределов огнестойкости!