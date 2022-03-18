Оператор билайн предложил нижегородцам протестировать качество связи и сэкономить семейный бюджет Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Оператор билайн предложил нижегородцам протестировать качество связи и сэкономить семейный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, билайн проводит для новых абонентов недельный тест-драйв сотовой сети: компания вернет деньги, если клиентов не устроит качество связи*.

Новым абонентам предлагают не только попробовать голосовую связь и мобильный интернет от билайна, но и обновленный семейный тариф "Близкие люди 2". Этот тариф дает возможность подключить еще одного человека** к своему пакету минут и гигабайтов и пользоваться ими вместе.

За счет того, что подключение дополнительного номера к тарифному плану стоит меньше, чем отдельный тариф, два человека могут использовать один пакет услуг и экономить на связи.

С помощью опции можно обеспечить связью детей, супругов, пожилых родственников и других близких людей. Благодаря ей звонки между подключенными номерами не расходуют пакеты услуг, включённых в тариф, и остаются бесплатными даже после исчерпания пакета.

Таким образом, можно не беспокоиться об оплате услуг своих близких и оставаться с ними на связи.

Также с помощью тест-драйва можно проверить качество связи оператора, который за прошедшие четыре года в 2 раза увеличил сеть 4G на всей территории Нижегородской области. Мобильный интернет стал ещё качественнее в жилых комплексах "Анкудиновка", "Корабли", "Маленькая страна", "Новая Кузнечиха", "Печерская гряда", "Союзный" и др.

Важно, что оператор развивает сеть не только в Нижнем Новгороде, но и в других городах и населенных пунктах области – Арзамас, Балахна, Богородск, Бор, Выкса, Городец, Дзержинск, Заволжье, Кстово, Кулебаки, Саров, Семенов, Сергач, Сокольское.

По условиям тест-драйва поделиться гигабайтами мобильного интернета и минутами голосовой связи можно с одним человеком, однако другие семейные тарифы линейки "Близкие люди" дают возможность подключить до 2 дополнительных номеров***.

По данным билайна, чаще всего семейный тариф выбирают клиенты от 36 до 45 лет – среди абонентов их доля составляет 40%. В половине случаев пользователи предпочитают делиться своими гигабайтами и минутами с одним человеком.

* С 1.04.22 по 15.05.22 при расторжении абонентского договора в течение 7 дней с даты заключения, на тарифном плане "Близкие люди 2" в ряде городов в собственных офисах билайн можно получить списанную абонентскую плату. Для одного абонента акция действует один раз. Информацию об организаторе, подробности о тарифе и предложении можно узнать на сайте.

** Услуга платная.

*** Подробнее – на beeline.ru.