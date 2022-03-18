Строительство развязки на улице Циолковского готово на 90%
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Бизнес
21 апреля 2022 15:03  [4] Оператор билайн предложил нижегородцам протестировать качество связи и сэкономить семейный бюджет
21 апреля 2022 14:02  [84] Первый офис банка "Открытие" начал работу в Выксе Нижегородской области
21 апреля 2022 13:25  [108] ВТБ: спрос на кредиты после снижения ставок вырос более чем на 20%
21 апреля 2022 12:58  [114] Мобильный интернет-трафик в музыкальных сервисах в апреле снизился почти на 12%
21 апреля 2022 11:33  [146] Банк "Открытие" упростил переводы с бизнес-карт в интернет-банке для предпринимателей
20 апреля 2022 16:27  [346] Строительство металлообрабатывающего производства стартует в Володарске во втором квартале 2022 года
20 апреля 2022 15:33  [319] Банк "Открытие" снизил ставки по ипотеке
20 апреля 2022 14:50  [337] ВТБ Лизинг улучшил условия финансирования автомобилей и техники с пробегом
20 апреля 2022 13:55  [340] ВТБ в первом квартале выдал 120 млрд рублей проектного финансирования застройщикам
20 апреля 2022 13:03  [323] ВТБ: средние ставки по депозитам в мае могут составить 13-14%
Бизнес

Оператор билайн предложил нижегородцам протестировать качество связи и сэкономить семейный бюджет

21 апреля 2022 15:03  [4] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Оператор билайн предложил нижегородцам протестировать качество связи и сэкономить семейный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, билайн проводит для новых абонентов недельный тест-драйв сотовой сети: компания вернет деньги, если клиентов не устроит качество связи*.

Новым абонентам предлагают не только попробовать голосовую связь и мобильный интернет от билайна, но и обновленный семейный тариф "Близкие люди 2". Этот тариф дает возможность подключить еще одного человека** к своему пакету минут и гигабайтов и пользоваться ими вместе.

За счет того, что подключение дополнительного номера к тарифному плану стоит меньше, чем отдельный тариф, два человека могут использовать один пакет услуг и экономить на связи.

С помощью опции можно обеспечить связью детей, супругов, пожилых родственников и других близких людей. Благодаря ей звонки между подключенными номерами не расходуют пакеты услуг, включённых в тариф, и остаются бесплатными даже после исчерпания пакета.

Таким образом, можно не беспокоиться об оплате услуг своих близких и оставаться с ними на связи.

Также с помощью тест-драйва можно проверить качество связи оператора, который за прошедшие четыре года в 2 раза увеличил сеть 4G на всей территории Нижегородской области. Мобильный интернет стал ещё качественнее в жилых комплексах "Анкудиновка", "Корабли", "Маленькая страна", "Новая Кузнечиха", "Печерская гряда", "Союзный" и др.

Важно, что оператор развивает сеть не только в Нижнем Новгороде, но и в других городах и населенных пунктах области – Арзамас, Балахна, Богородск, Бор, Выкса, Городец, Дзержинск, Заволжье, Кстово, Кулебаки, Саров, Семенов, Сергач, Сокольское.

По условиям тест-драйва поделиться гигабайтами мобильного интернета и минутами голосовой связи можно с одним человеком, однако другие семейные тарифы линейки "Близкие люди" дают возможность подключить до 2 дополнительных номеров***.

По данным билайна, чаще всего семейный тариф выбирают клиенты от 36 до 45 лет – среди абонентов их доля составляет 40%. В половине случаев пользователи предпочитают делиться своими гигабайтами и минутами с одним человеком.

* С 1.04.22 по 15.05.22 при расторжении абонентского договора в течение 7 дней с даты заключения, на тарифном плане "Близкие люди 2" в ряде городов в собственных офисах билайн можно получить списанную абонентскую плату. Для одного абонента акция действует один раз. Информацию об организаторе, подробности о тарифе и предложении можно узнать на сайте.

** Услуга платная.
*** Подробнее – на beeline.ru.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Билайн
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph