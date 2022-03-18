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Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на ул. Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, в 13:20 на улице Новикова-Прибоя водитель BMW из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с автобусом ПАЗ, следовавшем по маршруту "Кстово - Нижний Новгород".
В результате ДТП пострадало 8 человек, одному из которых была оказана помощь на месте, а 7 человек были доставлены в больницы.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
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