Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на ул. Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на ул. Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 13:20 на улице Новикова-Прибоя водитель BMW из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с автобусом ПАЗ, следовавшем по маршруту "Кстово - Нижний Новгород".

В результате ДТП пострадало 8 человек, одному из которых была оказана помощь на месте, а 7 человек были доставлены в больницы.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.