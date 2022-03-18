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Отпевание при организации похорон в Минске

21 апреля 2022 15:30  [73]

Что делать в ситуации, когда умирает человек, который относил себя к православной церкви? Это может оказаться сложным вопросом, если у него не было семьи или она не исповедует никаких религиозных взглядов. И хотя права русская пословица, которая гласит, что "от смерти ни крестом, ни пестом", все равно верующего в загробную жизнь хочется похоронить достойным образом. Со всеми необходимыми обрядами.

Отпевание: что нужно знать?

У каждой религии имеются свои основные ритуалы, которые необходимо исполнять. Есть они и в православной церкви. Если умирает человек, обязательно должно соблюдаться отпевание. Относительно него необходимо знать некоторые факты.

- Такой обряд проводится только в том случае, если будет подтверждение о крещении умершего в определенной православной церкви.
- Процедура может проводиться не только в храме, но также дома или в арендованном траурном зале.
- Чтобы священник дал согласие, необходимо медицинское подтверждение, что речь не идет о самоубийстве.
- Отпевание можно заказывать не только при планировании погребения на кладбище, но также и при кремации.

Но относительно последнего пункта понадобится сделать одно уточнение. Не все священники соглашаются с кремацией, хотя на такую процедуру захоронения православная церковь дала свое согласие. Ведь не у всякого города имеется свободная земля для размещения там дополнительного кладбища.

Что понадобится для отпевания?

Любые похороны связаны с тратой большой суммы денег. Особенно когда речь идет про традиционное погребение. Серьезная сумма потребуется для покупки гроба и других траурных атрибутов. А без них точно не обойтись. Но если речь идет о православных похоронах, тогда товаров придется покупать уже больше. Обязательно надо проверить, имеется ли на покойнике нательный крест. В руки ему необходимо купить специальную разрешительную молитву на бумаге. Более дорогостоящим считается погребальное покрывало. А на лоб потребуется и венчик. Также нужна еще и иконка. Не обойтись и без свечей.

При организации похорон в Минске, как и в любом другом месте, нужно обращаться в специальную компанию. Это касается покупки гроба и других траурных атрибутов, а также заказа услуг. Один из лучших вариантов - это ООО "Похоронная служба Ритуал". Она работает в круглосуточном режиме. И это благодаря наличию сайта https://ритуал.бел, что поможет быстрее выбрать все необходимое. Важно помнить о том, что все оформляется онлайн. В этой компании удастся заказать недорого не только услуги, но и атрибуты. Все имеется и для проведения православных или других похорон.

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