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Koгдa выгодно пoкyпaть квapтиpу?

22 апреля 2022 09:23  [94]

Когда покупатели жилой недвижимости решают приобрести квартиру в российском мегаполисе, они не всегда учитывают, как сезонность влияет на покупку жилой недвижимости. Меж тем, заходя по этой ссылке https://www.lsr.ru/spb/apartamenty/, чтобы подобрать для себя жилье в том или ином районе Санкт-Петербурга, важно понимать, как время года оказывает влияние на рынок жилой недвижимости города.

Как выгодно купить квартиру?

Чтобы понять, когда лучше покупать квартиру в СПб, следует знать, как сезонность влияет на цены новостроек и вторичного жилья. Как показывает статистика, стоимость нового жилья уже на этапе строительства растет в течение всего года. Больше зависит от времени года рынок вторичного жилья. Зная, как время года влияет на него, можно существенно снизить стоимость на хорошую квартиру в престижном районе.

Время года для покупки

Опытные риэлторы могут спрогнозировать снижение или подъем цен на квартиры в зависимости от времени года. Зная, как меняется в зависимости от сезонности цена на вторичном рынке жилья, можно выгодно выбрать время, когда лучше купить квартиру в новостройке, а когда стоит обратить внимание на вторичку.

Плюсы покупки зимой

Зимой покупку квартиры лучше перенести на январь. После новогодних праздников можно выгодно купить жилье на вторичном рынке. В это время цены сильно колеблются. В декабре продавцы завышают цены так как на рынке появляется много покупателей, а в январе сильно сбавляют первоначальную цену из-за того, что спрос на вторичное жилье падает.

Проводя просмотры квартир в зимнее время, можно объективно оценить насколько в хорошем состоянии находится система отопления в квартире.

Плюсы покупки весной

В начале весны не стоит покупать вторичное жилье, так как оно становится более дорогим. В это время лучше обратить внимание на ипотеку, так как банки обычно весной предлагают своим клиентам максимально выгодные новые кредитные продукты.

В конце весны цены на рынке жилья падают, так как начинаются майские каникулы, во время которых люди уезжают из города. В это время стоит приобретать вторичное жилье, цена на которое существенно снижается.

Плюсы покупки летом

Лето – время, когда лучше покупать квартиру в строящемся доме. Все застройщики обычно начинают закладку фундамента в этот сезон и активно ищут покупателей. В это время можно максимально дешево приобрести новостройку в строящемся доме. Также можно в начале лета выгодно оформить ипотеку. Также из-за сезонного затишья на рынке вторичной недвижимости, можно найти выгодный вариант вторички.

Плюсы покупки осенью

Рынок жилой недвижимости начинает активизироваться с конца лета. В это время цены начинают расти, так как возвращающиеся из отпусков покупатели начинают проявлять интерес к жилой недвижимости на первичном и вторичном рынке жилья. В осеннее время покупать жилье более выгодно в новостройках, так как на вторичном рынке цены начинают быстро расти.

Когда лучше покупать квартиру в Санкт-Петербурге?

Россиянам, желающим купить квартиру в Санкт-Петербурге, стоит сначала уточнить, в какое время года это можно сделать выгодно. Эксперты рекомендуют делать покупки вторичного жилья в январе и в мае, когда оно стоит максимально дешево. Если планируется покупка нового жилья, то лучше приобретать его в строящихся домах в начале лета, когда застройщики закладывают фундамент.

Зная, как сезонность влияет на стоимость жилья в СПб, можно правильно подобрать время для покупки квартиры в новостройке или на вторичном рынке.

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