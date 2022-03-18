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Общество

Ученые ОМК - в числе призеров всероссийской научно-практической конференции студентов

22 апреля 2022 10:43  [28] Общество

Фото: пресс-служба компании

Молодые ученые Объединенной металлургической компании (ОМК) - в числе призеров всероссийской научно-практической конференции студентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, Никита Борисенко и Эдуард Майдола стали призерами всероссийской научно-практической конференции студентов "Научная весна 2022: Машиностроительные технологии" в Москве.

Их доклады были посвящены технологии производства проката на базе завода ОМК в Выксе. Работы получили высокие оценки экспертов и теперь станут частью методической программы для студентов Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.

Отмечается, что молодые люди стали проводить свои научные исследования, начав стажировку и работу в инженерно-технологическом центре ОМК в Выксе. Это собственный научный-исследовательский центр компании, коллектив которого ежегодно разрабатывает порядка 50 НИОКР, ему принадлежат более 55 патентов и уникальных разработок.

Работу Эдуарда Майдолы отметили за практикоориентированное направление в секции "Оборудование и технологии прокатки". Молодой специалист исследовал работу электропривода черновой группы клетей современного стана-5000 в условиях повышенных нагрузок при прокатке сляба толщиной 105 мм.

В свою очередь Никита Борисенко изучил тему формирования заданной микроструктуры металлопроката – от крупнозернистой феррито-перлитной до высокодисперсной феррито-бейнитной – методами контролируемой прокатки и термической обработки. Молодой ученый-исследователь разработал рекомендации по выбору режимов прокатки и термообработки проката в литейно-прокатном комплексе ОМК в зависимости от требований к готовой продукции.

Доклад Никиты Борисенко также отметили дипломом первой степени в секции "Металлургия" на IX Региональной межвузовской научно-практической конференции "Творчество молодых – родному региону" НИТУ МИСиС, которая прошла в Нижегородской области 20 апреля.

Директор инженерно-технологического центра ОМК в Выксе Павел Степанов отметил, что выпускники технических вузов, молодые исследователи, приходя на завод на работу, получают отличный карьерный старт.

"Возможность применять свои знания на самых современных производствах, проводить исследования на уникальном лабораторном оборудовании. И все это при поддержке экспертов мирового уровня. Успех наших молодых ученых еще раз это подтверждает. Гордимся достижением коллег и желаем им дальнейшего развития в команде", – сказал он.

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Теги:
Выкса заводы ОМК
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