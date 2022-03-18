Строительство развязки на улице Циолковского готово на 90%
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
Фестиваль медиаискусства Intervals пройдёт в Нижнем летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
22 апреля 2022 12:00  [48] Водоканал перекладывает сети под нижегородскими улицами, вошедшими в нацпроект
22 апреля 2022 11:47  [61] Более 415 тысяч нижегородцев заразились коронавирусом с начала пандемии
22 апреля 2022 11:44  [72] Минобр разъяснил отказ от формирования начального звена в сормовской "Школе 800"
22 апреля 2022 11:38  [69] Эксперты обсудили два мастер-плана развития территории в Советском районе
22 апреля 2022 11:15  [125] Пасхальный крестный ход пройдет в Нижнем Новгороде 24 апреля
22 апреля 2022 10:55  [113] Эвакуированным в Нижегородскую область школьникам передают спортивную форму
22 апреля 2022 10:43  [114] Ученые ОМК - в числе призеров всероссийской научно-практической конференции студентов
22 апреля 2022 10:32  [231] Станцию метро "Сормовская" планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2026 года
22 апреля 2022 10:25  [133] Более 14 км дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году по программе "Вам решать!"
22 апреля 2022 09:55  [171] Количество рейсов в Новосибирск из Нижнего Новгорода увеличится с мая
Общество

Водоканал перекладывает сети под нижегородскими улицами, вошедшими в нацпроект

22 апреля 2022 12:00  [48] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водоканал перекладывает сети под нижегородскими улицами, вошедшими в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в план включены участки на водопроводных сетях диаметром от 300 до 500 мм и на канализационных - диаметром до 270 мм.

Начальник управления водоснабжения АО "Нижегородский водоканал" Алексей Доронин отметил, что на данный момент по ряду объектов уже ведутся подготовительные работы.

"Так на улице Ульянова выполнены земляные работы для дальнейшей санации, в ближайшие дни начнется прокладка временного водопровода, который позволит обеспечить водой жителей ближайших домов на время ремонта", - сказал он.

Он также отметил, что работы по нацпроектам "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Формирование комфортной городской среды" для нижегородского водоканала в приоритете.

При этом график перекладки сетей водоснабжения и водоотведения предприятие утверждает в начале года с учетом плана капитального ремонта дорог, предоставленным администрацией Нижнего Новгорода.

Согласованные действия администрации и ресурсоснабжающей организации позволяют привести в порядок коммуникации до укладки нового асфальтового покрытия или благоустройства. При этом стоит задача минимизировать неудобство для жителей и проводить работы по возможности без отключения холодной воды или с кратковременными отключениями.

В пресс-службе компании подчеркнули, что большую часть работ по ремонту канализационных сетей планируется выполнить бестраншейным методом "Флексирор". Эта технология позволяет обойтись без производства земляных работ и, соответственно, перекрытия дорожного движения, а коллектор в процессе санации продолжает отводить сточные воды.

Закончить санации и перекладки планируется до начала работ по нацпроектам на этих улицах.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоканал
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph