Водоканал перекладывает сети под нижегородскими улицами, вошедшими в нацпроект Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водоканал перекладывает сети под нижегородскими улицами, вошедшими в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в план включены участки на водопроводных сетях диаметром от 300 до 500 мм и на канализационных - диаметром до 270 мм.

Начальник управления водоснабжения АО "Нижегородский водоканал" Алексей Доронин отметил, что на данный момент по ряду объектов уже ведутся подготовительные работы.

"Так на улице Ульянова выполнены земляные работы для дальнейшей санации, в ближайшие дни начнется прокладка временного водопровода, который позволит обеспечить водой жителей ближайших домов на время ремонта", - сказал он.

Он также отметил, что работы по нацпроектам "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Формирование комфортной городской среды" для нижегородского водоканала в приоритете.

При этом график перекладки сетей водоснабжения и водоотведения предприятие утверждает в начале года с учетом плана капитального ремонта дорог, предоставленным администрацией Нижнего Новгорода.

Согласованные действия администрации и ресурсоснабжающей организации позволяют привести в порядок коммуникации до укладки нового асфальтового покрытия или благоустройства. При этом стоит задача минимизировать неудобство для жителей и проводить работы по возможности без отключения холодной воды или с кратковременными отключениями.

В пресс-службе компании подчеркнули, что большую часть работ по ремонту канализационных сетей планируется выполнить бестраншейным методом "Флексирор". Эта технология позволяет обойтись без производства земляных работ и, соответственно, перекрытия дорожного движения, а коллектор в процессе санации продолжает отводить сточные воды.

Закончить санации и перекладки планируется до начала работ по нацпроектам на этих улицах.