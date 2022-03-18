Фестиваль медиаискусства Intervals пройдёт в Нижнем летом
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Строительство развязки на улице Циолковского готово на 90%
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
22 апреля 2022 13:33  [48] Одиннадцать дополнительных пар поездов запустят на Семеновском направлении
22 апреля 2022 13:10  [62] Более 300 сотрудников Теплоэнерго вышли на субботник
22 апреля 2022 12:54  [91] Региональный чемпионат профмастерства "Абилимпикс" пройдёт в Нижнем Новгороде 27 апреля
22 апреля 2022 12:23  [121] Маршруты троллейбусов № 31 и 9 в Нижнем Новгороде сократят с 23 апреля
22 апреля 2022 12:00  [120] Водоканал перекладывает сети под нижегородскими улицами, вошедшими в нацпроект
22 апреля 2022 11:47  [114] Более 415 тысяч нижегородцев заразились коронавирусом с начала пандемии
22 апреля 2022 11:44  [139] Минобр разъяснил отказ от формирования начального звена в сормовской "Школе 800"
22 апреля 2022 11:38  [112] Эксперты обсудили два мастер-плана развития территории в Советском районе
22 апреля 2022 11:15  [154] Пасхальный крестный ход пройдет в Нижнем Новгороде 24 апреля
22 апреля 2022 10:55  [140] Эвакуированным в Нижегородскую область школьникам передают спортивную форму
Общество

Более 300 сотрудников Теплоэнерго вышли на субботник

22 апреля 2022 13:10  [62] Общество

Фото: пресс-служба компании

Более 300 сотрудников Теплоэнерго вышли на традиционный весенний субботник. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, сотрудники компании убирали после зимы территории возле объектов компании: котельных, тепловых пунктов и участков наружных тепловых сетей.

По словам гендиректора АО "Теплоэнерго" Ильи Халтурина, субботник проводится традиционно дважды в год.

"У нас много объектов – более 100 котельных, порядка 300 центральных тепловых пунктов, надземные теплотрассы. Все это требует порядка. Работники Теплоэнерго традиционно активно участвуют в субботниках - это частичка души, которую они вкладывают в нашу работу. Уверен, что хорошая погода и желание привести город в порядок после зимы дадут нашему субботнику отличный результат", - сказал он.

Предприятие в настоящее время уже начало активно восстанавливать дорожное полотно, тротуары, бордюры и газоны на участках, где зимой проводились ремонтные работы.

В течение весны предстоит восстановить 886 участков после капитального, текущего и неотложного ремонта в Канавинском, Ленинском, Московском, Нижегородском, Приокском, Советском и Сормовском районах. На 44 участках благоустройство уже восстановлено. Десятки участков пока находятся в работе.

Завершить восстановление благоустройства в летнем варианте – с асфальтировкой, восстановлением газонов и установкой бордюрного камня, планируется до конца мая.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Теплоэнерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph