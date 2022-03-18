Более 300 сотрудников Теплоэнерго вышли на субботник Общество

Фото: пресс-служба компании

Более 300 сотрудников Теплоэнерго вышли на традиционный весенний субботник. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, сотрудники компании убирали после зимы территории возле объектов компании: котельных, тепловых пунктов и участков наружных тепловых сетей.

По словам гендиректора АО "Теплоэнерго" Ильи Халтурина, субботник проводится традиционно дважды в год.

"У нас много объектов – более 100 котельных, порядка 300 центральных тепловых пунктов, надземные теплотрассы. Все это требует порядка. Работники Теплоэнерго традиционно активно участвуют в субботниках - это частичка души, которую они вкладывают в нашу работу. Уверен, что хорошая погода и желание привести город в порядок после зимы дадут нашему субботнику отличный результат", - сказал он.

Предприятие в настоящее время уже начало активно восстанавливать дорожное полотно, тротуары, бордюры и газоны на участках, где зимой проводились ремонтные работы.

В течение весны предстоит восстановить 886 участков после капитального, текущего и неотложного ремонта в Канавинском, Ленинском, Московском, Нижегородском, Приокском, Советском и Сормовском районах. На 44 участках благоустройство уже восстановлено. Десятки участков пока находятся в работе.

Завершить восстановление благоустройства в летнем варианте – с асфальтировкой, восстановлением газонов и установкой бордюрного камня, планируется до конца мая.