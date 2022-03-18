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Бизнес

ВТБ бесплатно застраховал 10 тысяч детей на отдыхе в летнем лагере

22 апреля 2022 15:22  [1] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ бесплатно застраховал 10 тысяч детей на отдыхе в летнем лагере. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, клиенты ВТБ приобрели 10 тысяч путевок в детские оздоровительные лагеря в рамках программы Ростуризма, направив на эти цели свыше 370 млн рублей. В качестве дополнительной поддержки семей ВТБ бесплатно застраховал детей, родители которых оплатили путевки картой "Мир", на случай травм во время отдыха. Чаще всего путевки покупали в Москве, Петербурге, Тюмени и на Алтае.

Ростуризм запустил программу по развитию детского лечебно-оздоровительного отдыха 31 марта. С момента ее старта клиенты ВТБ приобрели путевки на отдых в детские лагеря на сумму более 370 млн рублей. В рамках госпрограммы государство вернуло им выше 160 млн рублей в виде кешбэка на карты "Мир" ВТБ. В среднем одна путевка стоила 38 тысяч рублей.

ВТБ дополнительно поддержал участников программы и бесплатно застраховал всех детей, чьи путевки были оплачены национальной картой банка ВТБ, на весь период пребывания в летнем лагере. Страховка предусматривает выплату родителям компенсации в зависимости от характера травмы ребенка, а также при необходимости – оплату медикаментов и реабилитации. Максимальный размер страхового покрытия по травме – 500 тысяч рублей. Заявить о страховом случае можно онлайн, без посещения офиса банка. Услуги страхования предоставляются ООО СК "Пульс".

Наибольшим спросом льготная программа пользуется у жителей Москвы и Московской области – здесь клиенты банка совершили более 2 тысяч таких операций по картам национальной платежной системы. Далее следует Санкт Петербург – около 800 покупок. В пятерку лидеров по спросу также вошли Тюменская область и Алтайский край.

"Государственная программа делает детский отдых более доступным и привлекательным для многих семей. Летний лагерь помогает ребенку укрепить здоровье, развивать креативность и лучше адаптироваться в обществе. Как социально ответственный банк мы решили дополнить кешбэк от государства бесплатной страховкой для детей наших клиентов. Нам важно, чтобы они чувствовали себя максимально защищенными", – комментирует Святослав Агеев, начальник управления "Государственные услуги" ВТБ.

Программа Ростуризма распространяется на отдых детей более чем в 400 летних лагерях по всей России и действует все лето. Путевка должна быть полностью оплачена онлайн. Родители смогут вернуть не более 20 тыс. рублей с каждой купленной путевки, а для получения кешбэка необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы "Мир". При этом новые держатели национальных карт будут подключены к программе автоматически.

Помимо программы детского летнего отдыха, ВТБ поддерживает инициативу правительства РФ по помощи малоимущим семьям с детьми. Клиенты, которые оформят зачисление новых пособий на ребенка от 8 до 17 лет на карту "Мир" ВТБ, дополнительно получат от банка 2 тысяч рублей и бесплатное онкострахование детей. Чтобы получить поддержку от банка, достаточно указать реквизиты счета этой карты на едином портале "Госуслуг" во время оформления заявления на выплату.

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Теги:
Банки ВТБ
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