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Товары для маркетплейсов в магазине "АТА"

22 апреля 2022 15:25  [98]

В интернет-магазине «АТА» вы найдете любой товар для маркетплейса. Это новый формат интернет-магазинов, которые заменяют собой гипермаркеты.

Многие, заходя на сайт маркетплейса, листают каталог и в итоге покупают не только то, что хотели бы, но и то, что не планировали.

Товары для маркетплейсов оптом от нашей компании отличаются качеством, привлекательным дизайном, функциональностью. У нас есть вещи не только полезные в быту, крупные вещи, но и различные мелочи.

У нас вы найдете товары в самых разных категориях. Мы всегда следим за тенденциями и новинками. Ваш бизнес с нами будет успешным!

Что есть у нас

В нашем ассортименте представлены самые разные товары. Например, у нас есть:

  • все для дачи и отдыха;
  • посуда;
  • товары для кухни;
  • бытовая техника;
  • инструменты;
  • хозтовары;
  • и многое другое.

В нашем магазине есть товары, которые продаются по акции и на распродаже.

У нас можно купить дождевики оптом. Это особенно актуально для тех, кто любит много времени проводить на природе, за городом, на даче. У нас также есть дождевики, подходящие для рыбалки, прогулки по лесу и дождевики для детей.

На нашем сайте огромный выбор всевозможной посуды, а еще есть мангалы, барбекю, грили, шампуры и многое другое.

Можно у нас купить и крышки для консервирования. Они особенно пригодятся для покупателей, которые любят делать домашние заготовки.

У нас есть и различные подарки. Они подойдут для конкурсов, мероприятий, розничной продажи.

Мы принимаем заказы от 5000 рублей. У нас вы можете заказать все, что угодно оптом, по низким ценам.

Почему мы

Наш магазин работает для того, чтобы вас маркетплейс стал успешным. Обычно интернет-магазины такого формата предлагают недорогие товары.

Теперь вы легко сможете найти все, что вам нужно, в одном месте.

Доставка по России возможна нашим транспортом, а также через транспортные компании и курьера. Ассортимент у нас обновляется очень часто, раз в три дня.

Вас будет вести персональный менеджер.

Обычно в маркетплейсах представлено большое количество товарных категорий. Самой большой популярностью пользуется бытовая электроника, товары для красоты и здоровья, все для дома и сада, мужская и женская одежда.

Бижутерия и аксессуары также пользуются большим спросом.

Мы являемся российским поставщиком товаров. Являемся крупной компанией, так что сотрудничество с нами будет приятно и мелким, и средним продавцам.

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