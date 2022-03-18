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Политика

Александр Щелоков принял участие в голосовании за территории для благоустройства

22 апреля 2022 16:03  [74] Политика

Фото: пресс-служба мэрии

Мэр Арзамаса Александр Щелоков принял участие в голосовании за территории для благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Разумеется, многие арзамасцы проголосуют онлайн - это быстро и удобно. Но дополнительные возможности в формате волонтерских пунктов - только в плюс. Кто-то ждет свою очередь в МФЦ, кто-то в торговом центре делает покупки – почему бы заодно не сделать выбор в пользу одной из городских территорий. После завершения голосования нам предстоит определить, какие тематические зоны необходимы, а без каких можно обойтись при благоустройстве того общественного пространства, за которое будет отдано большинство голосов. Вместе мы решаем, каким будет Арзамас", - сказал Александр Щелоков.

В рейтинговом голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды" от Арзамаса участвуют три общественных пространства: детский городок на ул. Мира, Каштановая аллея около Смирновского пруда и сквер Ступина.

Напомним, что рейтинговое голосование проходит в Нижегородской области с 15 апреля по 30 мая. В нем участвуют жители муниципальных образований региона с населением более 20 000 человек. Отдать свой голос можно на сайте или на волонтерском пункте. В Арзамасе открыто три таких пункта – в ТЦ "Плаза" (проспект Ленина, 129А), ТЦ "Омега" (ул. Калинина, 46) и МФЦ (ул. Кирова, 27А). Александр Щелоков проголосовал в одном из них.

При этом участие в онлайн-голосовании на сайте занимает не более 5 минут. Для регистрации требуется подтверждение номера телефона через обратный звонок. После этого представится возможность изучить концепции благоустройства и выбрать из списка одну общественную территорию, которая, по мнению участвующего в голосовании, должна быть благоустроена в первую очередь в 2023 году.

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Теги:
Арзамас Благоустройство Нацпроект
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