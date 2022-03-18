Волонтеры привели в порядок памятник около завода "РУМО" погибшим в годы Великой Отечественной войны дизелестроителям Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Сегодня привели в порядок после зимы территорию у обелиска, установленного в память погибшим в годы Великой Отечественной войны дизелестроителям, работавшим на заводе "Двигатель революции". Эта работа объединила активистов и депутатов "Единой России", Волонтеров Победы и сотрудников завода "РУМО".

Как отметил депутат Государственной Думы, региональный координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" Вадим Булавинов, такие акции стали уже традиционными каждую весну.

"У нас в Нижегородской области сотни таких памятных мест, и все они будут приведены в порядок. Некоторые необходимо просто помыть и обновить, другие – отремонтировать и восстановить. И в рамках нашего партийного проекта "Историческая память" ни один из памятников не должен быть забыт. Вот сегодня мы приводим в порядок территорию мемориала у завода "РУМО". Раньше эту работу вели трудовые коллективы таких предприятий, а сейчас к ним присоединяются наши волонтеры, наша молодежь. Это замечательно, потому что в первую очередь нужно помнить свою историю, уважать великие события, символом которых являются памятники, обелиски, вечные огни. И когда ребята приводят их в порядок, они становятся местом притяжения. Хочется просто поблагодарить волонтеров за их важный труд", - сказал Вадим Булавинов.

Напомним, что в прошлом году этот памятник был отреставрирован. С просьбой о восстановлении мемориала жители обратились к депутатам "Единой России". Совместными усилиями правительства Нижегородской области, завода "РУМО", администрации Ленинского района мемориал и территория вокруг него были полностью приведены в порядок.

"Памятник был практически полностью разрушен, и в начале прошлого года мы взяли на себя реконструкцию мемориала. Подняли архивные документы, оценили, как он раньше выглядел, что важно – сохранилась даже часть проекта. Нам удалось восстановить памятник практически в первозданном виде, немного модернизировав его. И сейчас, готовясь к предстоящим праздникам, мы проводим плановый ремонт мемориала и уборку территории после зимы", - рассказал главный инженер АО "РУМО" Александр Гончаренко.

Сегодня волонтеры покрасили ограждение памятника, убрали мусор, высадили цветы и помыли сам мемориал.

"Мы все помним, как выглядел памятник еще год назад, а сегодня это современное и ухоженное место памяти. Все дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны, но мы должны гордиться нашими героями, которые отстояли свободу нашей страны. Сегодня мы можем это выразить и бережным отношением к таким местам, постоянным вниманием к ним. Важно, что волонтеры идут с особой гордостью и чуткостью приводить в порядок памятники и мемориалы", - отметила депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова.

Также для всех гостей была организована экскурсию в музей завода, где их познакомили с историей предприятия и рассказали о выпускаемой продукции.