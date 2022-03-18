Церемония поднятия флага России с 25 апреля будет еженедельно проходить в нижегородских образовательных учреждениях Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Церемония поднятия флага России с 25 апреля будет еженедельно проходить в нижегородских образовательных учреждениях. Соответствующий приказ подписала министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

Согласно информации, церемония поднятия государственного флага России и исполнения государственного гимна будет проводиться в школах и средних профессиональных учебных заведениях.

По словам Ольги Петровой, такая практика станет правильным началом каждой учебной недели.

"В большинстве школ государственный флаг поднимается или устанавливается во время массовых мероприятий. Сейчас эта традиция будет закрепляться. Выход на поднятие флага станет также особым поощрением для ребят, которые достигли значимых результатов в учебе, общественной жизни, спорте, искусстве и науке. Такая практика содействует формированию гражданственности и чувства патриотизма и, безусловно, станет правильным началом учебной недели", - сказала министр.