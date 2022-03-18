Нижегородская область получит еще 3,3 млрд рублей на ремонт дорог Экономика

НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Глеб Никитин сообщил, что из федерального бюджета в регион поступит еще 3,3 млрд рублей на ремонт дорог в 2022 году.

По словам главы региона, на эти средства в текущем году отремонтируют 165 км автодорог.

"Мы продолжаем приводить дороги в нормативное состояние. В первую очередь речь идет об оживленных трассах, где курсирует общественный транспорт и школьные автобусы. Ориентируемся на потребности и запросы людей. Ремонтная кампания уже началась", - сказал Глеб Никитин.

Решение о выделении Нижегородской области дополнительного финансирования на ремонтную дорожную кампанию было принято на комиссии Совета Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований под председательством Андрея Макарова.

"Весной тема состояния дорожного покрытия всегда воспринимается особенно остро. Мы не только реализуем национальный проект "Безопасные качественные дороги", но и выделяем дополнительные средства. Нижегородская область – один из лидеров по объемам проводимых работ. Регион имеет большое логистическое значение. Было бы правильным поддержать дальнейшее развитие", - отметил Андрей Макаров.