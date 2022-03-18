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Общество

Нижегородские ученые представили изобретение по сканированию непрозрачных предметов

23 апреля 2022 11:53  [71] Общество
Фото: ННГУ

Фото: ННГУ

НИА "Нижний Новгород"

Ученые ННГУ им. Н.И. Лобачевского Михаил Бакунов и Александр Шугуров завершили разработку нового детектора терагерцового излучения. Об этом сообщили в пресс-службе ННГУ.

"Терагерцовое излучение позволяет получить снимок, подобный рентгеновскому, без использования потенциально опасных лучей. Терагерцовый сенсор представляет собой пассивный датчик и абсолютно безвреден для человека, источником сигналов здесь является естественное излучение объектов", – рассказал доктор физико-математических наук, профессор ННГУ Михаил Бакунов.

Ученые уже подали заявку для получения патента на свое изобретение. На основе нового детектора они разрабатывают метод терагерцовой интроскопии, который позволит анализировать состав и контролировать качество лекарственных препаратов.

"Освоение нового волнового диапазона – это фактически технологический прорыв, серьезная альтернатива радиоволнам и рентгеновскому излучению. Генерация, детектирование и обработка терагерцовых сигналов – задачи крайне нетривиальные, и в этой области ННГУ является одним из мировых лидеров", – сообщил проректор по научной работе ННГУ Михаил Иванченко.

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